اتحاد الجودو يستضيف البطولة العربية

عمان-الغد- اعلن اتحاد الجودو وبالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، عن استضافة البطولة العربية التي تقام منافساتها في صالة الأريناء بجامعة عمان الأهلية، اعتبارا من 23 الشهر المقبل.

وقال اتحاد الجودو في خبر صحفي اليوم الأربعاء، أن البطولة العربية التي تقام برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال تتضمن منافسات في عدد من الفئات وهي.

البطولة العربية للأندية البطلة الـحادية عشر للناشئين، و اـتاسعة للناشئات والسادسة للأشبال.

والبطولة العربية للمنتخبات الـسابعة عشر للشباب والشابات والعشرين للرجال والسيدات.

والبطولة العربية المفتوحة الــثانية عشر للكاتا