اتحاد الرمثا والجليل يستهلان مشوارهما بالفوز على بلعما وعمان أف سي بكرة الأولى

حقق فريق اتحاد الرمثا فوزا كبيرا على نظيره فريق بلعما بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وافتتح لاعب الاتحاد براء سمارة مسلسل الاهداف مبكرا، لينتهي الشوط الأول بالهدف الوحيد.

وفي مجريات الحصة الثانية، عزز اللاعب محمد حسين من تقدم فريقه بالهدف الثاني، واضاف اللاعب معن بشابشة الهدف الثالث.

وفي مباراة الثانية ضمن نفس الدوري، تغلب فريق الجليل على نظيره فريق عمان FC بهدفين لهدف ، في اللقاء الذي جرى جمعهما على ملعب السلط، وافتتح الشاب عمار الحصري التسجيل للجليل في مجريات الشوط الأول، ونجح عدي شديفات في اضاف الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، وفي الوقت بدل الضائع قلص “المخضرم” شريف النوايشة النتيجة.

وتتواصل لقاءات الدوري يوم غد حيث تقام عند الساعة الخامسة مساء مباراتين، تجمع الأولى الجارين كفرسوم والطرة على ملعب الأمير هاشم، ويستضيف فريق البقعة نظيره فريق السرحان على ملعب السلط.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول يوم بعد غد غد، بإقامة مباراة واحدة تجمع الكرمل والمنشية، على ملعب الأمير هاشم.