اتحاد الريشة يتحضر لاستضافة بطولتي “العربية وغرب آسيا”

عمان – الغد– يتحضر اتحاد الريشة الطائرة، لاستضافة البطولة العربية والبطولة الآسيوية، وذلك خلال الفترة من 24-30 من شهر آب (اغسطس) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ويشرف على البطولتين الاتحادين العربي والآسيوي.

وتشارك في البطولة العربية تحت 15 و17 سنة منتخبات العراق، لبنان، البحرين، السعودية، مصر، الجزائر، الكويت، ليبيا إلى جانب المنتخب الوطني، فيما تشارك في بطولة غرب آسيا منتخبات العراق، سورية، لبنان، السعودية، البحرين، ايران، الكويت إلى جانب المنتخب الوطني.

تدريبات متواصلة

ومنذ تبلغ الاتحاد استضافة البطولتين من قبل الاتحادين العربي وغرب آسيا، كثف المنتخب الوطني من تدريباته، تمهيدا للمشاركة في البطولتين، حيث رفع المنتخب من تدريباته التي تقام في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.

وبحسب المدير الفني للمنتخبات الوطنية يوسف أبو المنذر، فإن المنتخب يتدرب على فترتين من خلال معسكر تدريبي، الصباحي ويشتمل على رفع منسوب اللياقة البدنية وتطوير الصفات البدنية العامة، فيما يشتمل التمرين المسائي على بناء المهارات الفنية والعمل على تطوير الزوجيات المتماثلة أو المختلفة.

ويضم منتخب تحت 17 سنة، اللاعبين عز الدين سامي، عبدالرحمن عليان، إبراهيم الوهداني، وسام حمودة، فرح عليان، ليان الخطيب وفرح عمر، فيما يضم منتخب تحت 15 سنة اللاعبين قصي الظواهرة، إسماعيل عمر، أحمد سويدان، عمر دولات، لميس الخطيب، مرح عمر، مريم سامي وجنى عسيلة.

وأكد أبو المنذر أن الخامات الموجودة، والتدريبات التي ستتواصل حتى اقامة البطولة، سيعمل على تطوير القدرات لايصال نجوم المنتخب نحو منصات التتويج، والتحضير للبطولات القادمة.