اتحاد السكواش يرفع عقوبات اللاعبين ويرتب بيته الداخلي

خالد المنيزل

عمان – قال رئيس اتحاد السكواش عماد الطراونة، إنه متفائل بالمستقبل، من خلال ترتيب البيت الداخلي وعودة كافة اللاعبين للتدريب، بعد أن قرر اتحاد اللعبة رفع كافة العقوبات عنهم، مبينا ان الانطلاقة الحقيقية للسكواش ستكون قوية جدا من خلال التواجد في أول بطولة خارجية بعد الانتخابات، واعادة ترتيب البيت الداخلي.

وأضاف أن التركيز حاليا منصب على مدرسة الواعدين التي يشارك فيها اكثر من 35 لاعبا ولاعبة، يشرف على تدريبيهم عدد من المدربين أصحاب الخبرة والشباب.

وأوضح رئيس اتحاد السكواش عماد الطراونة، أن المنتخبات الوطنية ستتواجد في بطولة مدينتي التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 16-23 تموز (يوليو) المقبل، وهي فرصة لظهور اللاعبين الأردنيين من مختلف الفئات في البطولة من سن 11 عاما وحتى فئة تحت 19 عاما.

الى ذلك، ينتظر الأردن تنظيم بطولة عربية مع نهاية العام الحالي، هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، حيث سيشارك فيها كافة اللاعبين في كافة الفئات، وهذا الأمر يحتاج الى لاعبين على مستويات عالية، خاصة وأنها ستكون للفئات العمرية وعمومي الرجال، وتحسب نتائج الفرق كافة للفوز بلقب البطولة العام.

وأضاف الطراونة، أن الأشقاء البطاينة، وهم كرم جمال البطاينة (15 عاما)، أحمد (12 عاما)، اسامة (9 أعوام)، عادوا للتدريب وهم من الواعدين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق خلال السنوات المقبلة.

وبين الطراونة، أن واجب مجلس ادارة الاتحاد اعادة اللحمة من جديد لأسرة اللعبة، بعد أن تمت تسمية المدرب عبدالرؤوف سعد منسقا عاما للمدربين الحاليين في الاتحاد، وهم: محمد أبو حماد ومحمد المحيسن والمصري أحمد ابراهيم، الى جانب مدربي اكاديمية السكواش مجدي هديب ورعد عناسوة، وهؤلاء المدربون يشرفون على تدريب منتخب السكواش والذي يتواجد فيه كل من اللاعبين: عبدالقادر الجيطان، حمزة السراج، عبدالرحمن محمد، احمد هديب، عبدالرحمن ابراهيم، أحمد بكداش، أحمد عربيات، يحيى السراج، علي السراج، بديع الصالح زينة ختاتنة، سند التل، ريان قشوع، عون الجراح، وغيرهم من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

عموما لا بد من ايجاد قنوات تواصل بين كافة اركان اللعبة، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل عودة اللعبة الى سابق عهدها، لتكون قادرة على المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة، خاصة وأن هناك اشخاص لهم بصمة واضحة وتاريخ حافل في ميادين اللعبة.

انتخابات جديدة

اجرى اتحاد اللعبة اجراء تكملة لانتخابات مقعد الأندية واللاعبين المعتزلين، حيث ترشح لمقعد الأندية محمد أحمد السراج (ممثل نادي أم جوزة)، أيمن حجازي (ممثل نادي الكلية)، أسيل الخطيب (ممثل نادي مدينة الحسن)، حيث فاز عن مقعد الأندية ممثل نادي الكلية أيمن حجازي بعد أن نال 8 اصوات، وتم اجراء انتخابات عن مقعد اللاعبين المعتزلين، والتي فاز فيها عمرو محيسن بالتزكية.

وبعد انتهاء الانتخابات تم توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: م.عماد الطراونة رئيساً للاتحاد، عمرو محيسن نائباً للرئيس، حسام بركات امينا للسر، أيمن حجازي أمينا للصندوق، نضال قارت ونجود شنك وبتول الأرناؤوط اعضاء.