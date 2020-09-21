“اتحاد السلة”: ماضون بعودة نشاطاتنا ونتوخى السلامة ونتمنى النجاح للجميع – فيديو

عمان – الغد – أكد الإتحاد الأردني لكرة السلة، انطلاق موسمه السلوي الجديد 2020 في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من خلال بطولات “دوري الفئات”، وذلك خلال الفيديو الذي بثه اتحاد اللعبة عبر موقعه الرسمي لرئيس الاتحاد محمد عليان وأمين السر نبيل أبو عطا.

وسيتم فحص كافة اللاعبين المشاركين والمسجلين بكشوفات اتحاد كرة السلة، قبل 72 ساعة من بدء كل بطولة، للتأكد من عدم وجود إصابات، على أن يخضع اللاعبين لفحص دوري ومتكرر كل 14 يوما، حتى إنتهاء بطولاتهم، تبعا للبروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الأولمبية الأردنية.

وستشهد بطولة دوري الناشئين ذكور واناث تحت سن 14، مشاركة قياسية ب 14 فريقا يضمون 120 لاعباً ولاعبة، وبعدد اجمالي يبلغ 91 مباراة، ما يؤكد سعي اتحاد السلة لتوسيع القاعدة والانتشار والتركيز على الفئات العمرية الناشئة، رغم الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويمضي إتحاد السلة في إقامة كافة بطولاته للموسم الجديد، متمنين أن يشهد الموسم الحالي نجاحا كبيراً على كافة المستويات، مع ضرورة الوعي الكامل بأن لا يكون هذا الفيروس سببا لتجميد الحياة الرياضية بالتزام جميع أركان أسرة كرة السلة واهالي اللاعبين