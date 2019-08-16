اتحاد السلة وشركة “القدرة” يعقدان مؤتمرا صحافيا لإعلان دعم “صقور النشامى”

عمان – الغد – يعقد اتحاد كرة السلة وشركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو الأردن، مؤتمرا صحفيا في مقر الأخيرة الساعة الخامسة مساء يوم غد السبت، لإعلان استمرار دعم شركة القدرة كراعي سيارات رسمي للمنتخب الوطني الكرة السلة المشارك في نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وسيتواجد المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في موقع الشركة الواقع في شارع مكة، حيث ستكون الدعوة عامة لحضور الجمهور وتوديع اللاعبين قبل سفرهم إلى الصين.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخ، حيث سبق له خوض نهائيات مونديال تركيا العام 2010، عندما خسر 5 مباريات في الدور الأول أمام أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.