اتحاد السلة يحدد موعد انطلاقة بطولتي الدوري والكأس

عمان- حدد اتحاد كرة السلة يوم 12 تشرين الثاني المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، فيما حدد 22 تشرين الأول، موعداً لانطلاق بطولة كأس الأردن.

وأعلن الاتحاد على موقعه الرسمي اليوم السبت تفاصيل المواعيد الجديدة للبطولتين، والذي حدد فيه مجلس إدارة الاتحاد، موعد إقامة بطولة الدوري الممتاز لتنطلق يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني المقبل.

وتختتم منافسات البطولة في الأسبوع الثالث من شهر آذار المقبل حسب نهاية السلسلة النهائية للدوري.

ويتكون نظام البطولة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستلعب بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً بين الفرق الستة، أما المرحلة الثانية فيلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ليتأهل الفائزان بثلاث مباريات من أصل خمسة للمباراة النهائية.

أما المرحلة الثالثة والنهائية، سيلعب فيها الفائزان من المرحلة الثانية على المركزين الأول والثاني، ليظفر باللقب الفائز في 4 مباريات من أصل 7، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

كما وتنطلق بطولة كأس الأردن يوم الخميس 22 تشرين الأول بنظام المغلوب من مرة واحدة. (بترا)