اتحاد السلة يستعرض التفاصيل الفنية لبطولة الصيف بحضور الرعاة – فيديو

عمان – الغد – عقد الإتحاد الأردني لكرة السلة ظهر اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا في مقره، تحدثت من خلاله الشركات الراعية لبطولة الصيف، عن أهمية دعم رياضة كرة السلة، التي أصبحت مصدرا يبعث الفرح في الشارع الرياضي الأردني.

وتواجد من الشركات الراعية لبطولة الصيف – التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 5 فرق – كل من محمد جقة مدير التسويق لشركتي GAC وايسوزو، وعلاء قطينة مدير التسويق لشركة كيا وعمار الجعبري مدير التسويق لهيونداي وسوزان القسوس من شركة الوحدة للتجارة.

وأكدت الشركات الراعية مجتمعة على دعمها الكامل لإتحاد كرة السلة والمنظومة بأكملها من لاعبين وإداريين، فيما شكر الأمين العام لاتحاد اللعبة نبيل أبو عطا الرعاة، ليأتي الدور على مدير البطولة مضر المجذوب، الذي استعرض كافة التفاصيل الفنية للبطولة.