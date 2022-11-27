اتحاد السلة يطلق دوري المدارس الأول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

عمان – الغد- أطلق اتحاد اكرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضات المدرسية، دوري المدارس الأول لكرة السلة، ، والذي يعتبر أكبر دوري منظم للمدارس الحكومية والخاصة على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 880 لاعب ولاعبة من مواليد 2007 فما دون، يمثلون ٧٤ مدرسة ستخوض211 مباراة تحت إشراف 74 مدرب ومدربة.

جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأردني لكرة السلة في مقره، اليوم الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عزمي محافظة ومدربي الأندية وعدد من معلمي التربية الرياضية في المدارس.

واستعرض الاتحاد الأردني لكرة السلة هوية الدوري الذي يشارك به45 مدرسة حكومية و29 مدرسة خاصة والذي سيقام في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة من 22/11/2022 حتى 30/5/2023.

ويرمي اتحاد اللعبة من خلال هذا المشروع الى إكتشاف المواهب الواعدة في وقت مبكر والعمل على صقلها وإكسابها المهارات الفنية لرفد المنتخبات الوطنية بفئاته العمرية المختلفة.

كما ويهدف الاتحاد الى تطوير قدرات المدربين والحكام من معلمي المدارس وإيجاد آفاق جديدة لفرص عمل تكميلية لهم من خلال اشراكهم في نشاطات الاتحاد.