اتحاد السلة يعلن عودة بطولة كأس الملك عبدالله الثاني بمشاركة 5 منتخبات

أيمن أبو حجلة

تصوير: أمجد الطويل

عمان – أعلن رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، عن إقامة بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة بنسختها التاسعة، من 10 إلى 16 الشهر الحالي، بمشاركة 5 منتخبات هي العراق والبحرين وسورية ولبنان، إضافة إلى المنتخب الوطني، ضمن استعدادات الأخير لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا 2021.



وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة اليوم، مؤتمرا صحافيا في صالة الأمير حمزة، بعد انتهاء التدريب الصباحي الأول للمنتخب الوطني، تحدث فيه عليان، إلى جانب الأمين العام للجنة المؤقتة نبيل أبو عطا، ومدرب المنتخب الوطني لكرة السلة جوب ستايبينغ، عن استعدادات “صقور النشامى” لخوض بطولة كأس الملك عبدالله الثاني التي تأتي كتحضير قوي للفريق الذي سيحوض مباراته الاولى في تصفيات كأس آسيا 2021 أمام سيريلانكا في عمّان يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، قبل أن يتجه إلى كازاخستان لملاقاة منتخبها يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته، علما بأن الممجوعة السادسة التي وقع فيها المنتخب الوطني، تضم أيضا المنتخب الفلسطيني.