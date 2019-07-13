اتحاد السلة يوضّح تفاصيل اصابة زيد عباس

خالد تيسير العميري

عمان – كشف الإتحاد الأردني لكرة السلة عن تفاصيل الإصابة التي تعرّض لها اللاعب زيد عباس، خلال مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي، والتي خسرها “صقور النشامى” بنتيجة (69-64) في مستهل مشواره ببطولة كأس ويليام جونز الدولية.

ونشر اتحاد السلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، بياناً رسمياً، جاء فيه: “بعد الفحص الأولي من الأطباء وصورة الأشعة في المستشفى، تبين أن زيد عباس يُعاني من قطع جزئي في وتر عضلة الساق”، ليغيب بذلك عن باقي مواجهات المنتخب الوطني في بطولة ويليام جونز، التي تُختتم يوم 21 تموز (يوليو) الحالي في الصين تايبيه (تايوان).

وأضاف اتحاد السلة في بيانه: “قمنا باستشارة الأخصائي المعتمد لدى الاتحاد واطلاعه على الحالة وتأمين سفر زيد عباس الى مركز علاجي متخصص في تركيا، يوم غد الأحد، وهو المركز الذي كان يتابع حالته خلال شهر أيار (مايو) الماضي”.

وتمنّى اتحاد السلة الشفاء والعودة السريعة للاعب زيد عباس إلى تشكيلة “صقور النشامى”، الذي يستعد للمشاركة في نھائیات كأس العالم 2019 في الصین، المقرر إقامتھا خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أیلول (سبتمبر) المقبلین، حیث حل المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانیا والدومینیكان.

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