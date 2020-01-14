عمان – الغد – وقعت وزارة التربية التعليم والاتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الاثنين، اتفاقية للتعاون الرياضي تتضمن إقامة دوري مدارس لكرة السلة وإنشاء مراكز للواعدين الذكور والإناث في محافظات المملكة، إضافة لرعاية منتخبات كرة السلة الوطنية المدرسية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة أمينها العام للشؤون التعليمية بالوكالة الدكتور نواف العجارمة، وعن الاتحاد الأردني لكرة السلة رئيس الاتحاد محمد عليان، بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة زيد أبو زيد، وأمين سر الاتحاد نبيل أبو عطا وعضو الاتحاد مروان معتوق وعدد من أعضاء الاتحاد.

وبين الدكتور العجارمة خلال توقيع الاتفاقية، في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على تفعيل شراكاتها وتعزيز تعاونها مع الاتحادات الرياضية ، سعياً منها للنهوض بالرياضة المدرسية ، باعتبارها إحدى دعائم تشكيل الشخصية الطلابية.

وأكد الدكتور العجارمة أهمية إقامة هذه الشراكة، في سعيها لنشر لعبة كرة السلة في مدارس المملكة على أوسع نطاق ، بحيث تكون داعماً للبرامج والفعاليات التي تقيمها إدارة النشاطات التربوية لهذه الرياضة .

من جانبه، أكد عليان اعتزاز اتحاد كرة السلة بهذه الشراكة الهامة مع وزارة التربية والتعليم ، والرغبة الحقيقية لنشر رياضة كرة السلة بين أبنائنا وبناتنا الطلبة.

وثمن عليان الاهتمام الكبير الذي أبدته الوزارة في نشر لعبة كرة السلة بين طلبة المدارس والذين هم الأساس والمخزون المستقبلي للمنتخبات الوطنية.

وبحسب الاتفاقية ، تقوم الوزارة بتأمين الصالات لغايات تدريب المنتخبات الوطنية المدرسية ومنتخبات الفئات العمرية المشكلة من قبل الاتحاد ، ومنتخبات مراكز الواعدين ، وإقامة مباريات دوري المدارس ، وإقامة بعض مباريات الفئات العمرية للدوري الأردني لكرة السلة للفئات.

كما تقوم الوزارة بتأمين المواصلات للمشاركين في التجمعات والدورات التدريبية والتحكيمية للمدارس الحكومية في دوري المدارس ، في كافة مراكز المحافظات المعتمدة.

كما تلتزم الوزارة بتأمين التغذية للمعلمين والمعلمات المشاركين في الدورات التدريبية والتحكيمية التي يعقدها اتحاد كرة السلة حسب تعليمات النشاط الرياضي ، وكذلك تأمين المبيت في الصالات الرياضية للمعلمين والمعلمات المشاركين في الدورات التدريبية والتحكيمية التي يعقدها الاتحاد ، وتأمين المبينت للمشاركين في المعسكرات الداخلية الخاصة بالمنتخبات الوطنية والمدرسية .

وبموجب الاتفاقية تلتزم الوزارة بتسهيل مهمة الاتحاد بإقامة مباريات دوري المدارس في الصالات الرياضية بالتعاون مع اللجنة المشرفة على ذلك ، وتسهيل مهمة الحكام العاملين لديه في تحكيم مباريات دوري المدارس.

وبحسب الاتفاقية يلتزم اتحاد كرة السلة بتسمية مدير فني لمراكز الواعدين للإشراف على التدريبات ، وتأمين الملابس والتجهيزات الخاصة باللاعبين والإداريين في التجمعات ، وعقد دورات تدريبية وتحكيمية للمعلمين والمعلمات بإشراف الاتحاد دون رسوم.

كما يقوم الاتحاد الأردني لكرة السلة باختيار المدربين والإداريين لمراكز الواعدين ودوري المدارس والمنتخبات المدرسية بالتعاون مع الوزارة ، وصرف مكافآت العاملين من مدربين وإداريين وضباط ارتباط وسائقين في التجمعات ، إضافة إلى صرف أجور حكام دوري المدارس.

وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد ، لوضع الخطوات الإجرائية لتنفيذ بنود الاتفاقية واختيار اللاعبين في مدارس صغار كرة السلة والمنتخبات الوطنية المدرسية.