اتحاد السلة يُصدر لائحة العقوبات لبطولات موسم 2020

خالد العميري

عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، أمس، لائحة العقوبات والإجراءات المتبعة خلال بطولات موسم 2020، وذلك بعد الجلسة التشاورية التي عقدها مؤخرا مع ممثلي الأندية.

وحسب التعليمات، يعاقب اللاعب أو الإداري الذي يدخل الصالة الرياضية دون ارتداء الكمامة بغرامة مالية قيمتها 50 دينارا، و100 دينار للاعبين وإداريين، و150 دينارا لثلاثة لاعبين وإداريين، على أن يتم إلغاء المباراة حال عدم التزام الفريق كاملا.

كما يعاقب اللاعب أو الإداري الذي لا يرتدي الكمامة أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، بغرامة مالية قيمتها 50 دينارا و100 دينار مع احتساب خطأ فني للاعبين وإداريين، و150 دينارا واستبعاد المدرب في حال حدوث الخطأ من 3 لاعبين أو إداريين، وتخسير الفريق في حال كانت المخالفة جماعية من الفريق بأكمله. وفي حال تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة لنفس الشخص، فإن العقوبة تتضاعف إلى 100 دينار

و 200 دينار للاعبين أو إداريين و300 دينار لثلاثة لاعبين أو إداريين، وتخسير الفريق في حال كانت المخالفة جماعية.

وفيما يتعلق بالاحتفال أثناء وبعد المباراة، يعاقب اللاعبان أو الإداريان المخالفان بغرامة مالية مقدارها 50 دينارا و150 دينارا في حال ارتكبت المخالفة من 3 لاعبين أو إداريين، و300 دينار حال كان الاحتفال جماعيا من كامل عناصر الفريق، حيث تخصم الغرامات المالية من مستحقات النادي لدى اتحاد الكرة.

وفي حال دخول أشخاص غير معنيين إلى أرضية الصالة، يتم ايقاف المباراة لحين خروج الأشخاص، وفي حال كانت المباراة على أرض المضيف، يتم تخسيره حال عدم خروج الأشخاص خلال 10 دقائق من الايقاف.

ويعاقب من يقوم بالبصق على لاعب الخصم أو الحكم أو الإداري داخل ارضية الملعب، بمبلغ 250 دينارا وايقاف المباراة وحرمانه من الموسم، واذا كانت الحادثة في النهائيات يتم حرمانه لموسم قادم.

ويحصل اللاعب المرتكب لمخالفة المصافحة بـ «اليد» على تنبيه أول وثان، قبل أن يترك الإجراء لمراقب المباراة، فيما يغرم اللاعبون أو الإداريون بغرامة مالية قيمتها 100 دينار حال الدخول أو الخروج من الصالة بشكل جماعي ودون تباعد، كما يعاقب اللاعب أو الإداري الذي يدخل إلى ارضية الصالة بعد انتهاء المباراة وقبل الانتهاء من عملية التعقيم بغرامة مالية مقدارها 50 دينارا، و100 دينار غلامة لمن يقترب من إداريي الطاولة بمسافة أقل من متر.

(فاست بريك)