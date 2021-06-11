اتحاد الشطرنج يتطلع بتفاؤل إلى عودة المنافسات “الوجاهية”

مصطفى بالو

عمان – يتطلع اتحاد الشطرنج الملكي بتفاؤل إلى عودة المنافسات “الوجاهية”، بانتظار حزمة من القرارات الحكومية الجديدة وانحصار تأثير جائحة كورونا، في ظل انخفاض عدد الإصابات المحلية وتحسن الوضع الوبائي، والتوقع إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف نشاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، خلال شهر آب (أغسطس) المقبل على أبعد تقدير، بما يضمن برمجة المسابقات المحلية وفق القرارات والمتغيرات الجديدة في مختلف البطولات خلال الفترة المقبلة.

ورد رئيس اتحاد الشطرنج الملكي نواف إرشيدات على استفسارات “الغد”، قائلا:” نشكر منظومة الشطرنج الإدارية والفنية واللاعبين على اجتهادهم، وتجاوز صعوبات جائحة كوروما منذ آذار (مارس) 2020، والعمل بروح الفريق وابتكار أحدث الوسائل لا سيما استحداث اقامة التدريبات والبطولات المحلية، وخوض العديد من البطولات العربية والقارية والدولي عن بعد، ما جعل اتحاد اللعبة في طليعة الاتحادات الرياضية التي لم تتأثر أجندة مسابقاتها المحلية، ومشاركاتها الخارجية، بل عززها بإنجازات نوعية للرياضة الأردنية، رغم تأثير وتوقف وإلغاء العديد من البطولات الرياضية محليا وعربيا وقاريا ودوليا”.

وأضاف: “ورغم تلك النجاحات للشطرنج المحلي عبر بطولات الأونلاين، إلا أن أركان منظومة الشطرنج تواقة لعودة المنافسات الوجاهية، وتنافس اللاعبين واللاعبات وجها لوجه، كما كان معمولا به في بطولات ومشاركات اتحاد الشطرنج قبل جائحة كورونا، وكما لإقامة المنافسات عن بعد له العديد من الإيجابيات والنجاحات، فإن للمنافسات الوجاهية رونقها الخاص، وهو ما اشتقاق له المدربون واللاعبون واللاعبات بعد انقطاع لأكثر من عام، من خلال الاحتكاك المباشر في أجواء أسرية وتنافسية، ما يعيد الروح إلى أروقة اتحاد اللعبة التي اعتادت على احتشاد المدربين واللاعبين واللاعبات وذويهم في مختلف البطولات المحلية”.

على صعيد متصل، قال عضو الاتحاد رئيس اللجنة الفنية الأستاذ الدولي سامي السفاريني: “لا شك أن إعلان الجهات الحكومية عن قرارات جديدة، وفتح أغلب القطاعات خلال تموز (يوليو) المقبل، بعد إعادة الحياة لقطاعات عانت الأمرين في ظل الجائحة، رفع من مؤشر التفاؤل لدينا، وجعلنا نتطلع بشوق لعودة المنافسات الوجاهية “الكلاسيك”، وكذلك إعادة برمجة البطولات المحلية لاسيما بطولة المملكة للرجال والسيدات، والبطولة المفتوحة للفئات العمرية من 8-20 سنة للذكور والإناث، والتي سنحدد موعدها بانتظار القرارات الحكومية الجديدة، في آب (اغسطس) المقبل على أبعد تقدير، في الوقت الذي سنواصل فيه نهج إقامة بعض البطولات “عن بعد”، بما يخص بعض بطولات الشطرنج الخاطف والسريع، تأكيدا على نجاح النهج وتعميم ثقافته على منظومة الشطرنج، من مدربين ولاعبين ولاعبات، واعتماده في بعض التدريبات، وتحليل لقاءات لاعبي المنتخبات الوطنية خلال المعسكرات التدريبية، لنؤكد على تعميم الأسلوبين بشكل متوازن في مسابقات ومشاركات أندية ومنتخبات الشطرنج خلال الفترة المقبلة”.