اتحاد الطائرة والأندية يطالبان بصالة مخصصة للعبة

خالد المنيزل

عمان- طالبت أندية (الدوري الممتاز والدوري النسوي)، ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، بتحديد صالة خاصة للعبة (قصر الرياضة)، لإقامة كافة نشاطات الاتحاد عليها، وتم الاتفاق على زيارة وزير الشباب من قبل الأندية واللجنة المؤقتة للمطالبة بذلك، أو منح اتحاد اللعبة حرية اللعب في كافة الصالات التابعة للوزارة.

جاء ذلك، في ختام اجتماع اللجنة المؤقتة مع مندوبي الأندية، والذي عقد أمس في المقر الجديد للاتحاد بقاعة الأميرة سمية، بحضور رؤساء أندية الدوري الممتاز والأندية النسوية وأعضاء نشاط الكرة الطائرة في الأندية، وتم خلال الاجتماع الوقوف على رؤيتها حول بطولات الموسم المقبل.

وتم الاستماع إلى وجهات نظر رؤساء ومندوبي الأندية، بشأن الموسم الماضي من حيث الايجابيات والسلبيات، واقتراحاتها لتطوير بطولات الموسم المقبل، وتم خلال اللقاء الذي عقد برئاسة نائب سمو رئيسة الاتحاد العميد جهاد قطيشات، استعراض بطولات الموسم الماضي، والمقترحات بشأن الموسم المقبل، وتم التوافق على كافة الأمور التي تصب في مصلحة اللعبة والأندية.

وبين العميد جهاد قطيشات، أن اللجنة المؤقتة ستعيد النظر بلجنة التسويق خلال الموسم المقبل، من حيث إعادة تشكيلها، والعمل من اجل القيام بواجبها في المستقبل، بحيث ينعكس ذلك ايجابيا على الاتحاد والأندية والمنتخبات الوطنية، مبينا أن هناك العديد من المشاكل التي واجهت اللجنة أبرزها قلة الموازنة، ومشاكل فاتورة الحكام العالية، وحجز الصالات للبطولات، وتدريب المنتخبات الوطنية، والتسويق.

وتم تسليم الأندية الجوائز المالية للمجموع العام لبطولات الموسم الحالي 2019، حيث جاء بالمركز الأول شباب الحسين وجائزته 3000 دينار، والثاني الكرمل وجائزته 2000 دينار، والثالث وادي موسى وجائزته 1000 دينار.

وطالب عدد من الحضور، بتعديل نظام البطولات المختلفة، والعدالة في توزيع المباريات على الصالات، والغاء الاستعانة بالمحترفين في الموسم المقبل، ودعم أندية الأغوار بمركز للواعدين خلال العام المقبل (في نادي المشارع)، وكذلك مركز للواعدات في نفس المنطقة.

مواعيد وبطولات

وتقرر دمج أندية الدرجتين الأولى والثانية، لتوزع على مجموعتين ويصعد خلال الموسم المقبل أول كل مجموعة إلى مصاف الدرجة الممتازة، ليحلا مكان الفريقين الهابطين منها إلى ذلك، وتم تحديد موعدها خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من العام المقبل، وطرح اتحاد اللعبة تصوره لإقامة بطولاته خلال العام المقبل وفق التالي:

– كأس السوبر: يجمع بطل الدوري (وادي موسى) مع بطل كأس الأردن (شباب الحسين)، وستكون المباراة، افتتاح الموسم قبيل الدوري الممتاز، وستقام في الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

– الدوري الممتاز: ينطلق في تموز (يوليو)، وينتهي خلال تشرين الأول (اكتوبر)، ويُقام بطريقة الدوري الكامل (ذهاب وإياب)، بمشاركة ثمانية أندية وهي: وادي موسى والكرمل وشباب الحسين والوحدات والعودة وعيرا والبقعة والمشارع.

– كأس الأردن: يقام خلال رمضان الفضيل، وتجري مبارياته بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة أندية الدرجة الممتازة.

– البطولة الشاطئية للرجال والسيدات: تقام خلال شهر أيار (مايو)، وستكون بطولة الرجال مخصصة لفرق الأندية الممتازة، وبطولة السيدات مخصصة لفرق أندية السيدات، إلى جانب بطولة خاصة بالهيئات والمؤسسات للجنسين.

– الدوري النسوي: ينطلق خلال آذار (مارس)، وينتهي خلال نيسان (إبريل)، بمشاركة فرق: التعاون ودي لاسال والمقاولون والنصر والقدس ووقاص، والأندية الراغبة.

– كأس الأردن للسيدات: يُقام خلال نيسان (إبريل) المقبل.

– بطولة الشباب مواليد 2001: وتقام خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) المقبلين.

– مسابقة فئة تحت 16 سنة: تقام البطولة للاعبي هذه الفئة ضمن مراكز الواعدين خلال شهر حزيران (يونيو).