اتحاد الطائرة يحدد مواعيد بطولتي الناشئين والأشبال

خالد المنيزل

عمان – حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة، مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الأشبال التي تأجلت بسبب إصابة بعض لاعبي الفرق بفيروس كورونا المستجد.

وشارك في البطولة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين، حيث حل عيرا خامسا، الوحدات سادسا، العودة سابعا، ومليح ثامنا، بينما ستقام مباريات المربع الذهبي وتحديد المراكز من 1-4 في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب وفق الآتي:

– الأحد 6-12، يلتقي في مباراتي الدور قبل النهائي شباب الحسين متصدر المجموعة الأولى مع الكرمل ثاني المجموعة الثانية عند الرابعة مساء، وصما متصدر المجموعة الثانية مع البقعة ثاني المجموعة الأولى.

– الثلاثاء 8-12، يلتقي الخاسران في مباراتي قبل النهائي عند الرابعة مساء لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلتقي الفائزان عند السادسة مساء لتحديد البطل والوصيف.

بطولة الناشئين

كما حددت لجنة المسابقات موعد انطلاق بطولة الناشئين التي يشارك فيها سبعة من أندية الدرجة الممتازة ويغيب عنها وادي موسى. وستنطلق البطولة يوم 12 من الشهر المقبل، وتقام المرحلة الأولى منها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وتنتقل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الثانية التي تقام بنظام الذهاب والاياب لتحديد المراكز 1-4 ويلتقي في الجولة الأولى: شباب الحسين مع المشارع، الوحدات مع البقعة، والعودة مع عيرا.

دوري السيدات

وفاز فريق دي لاسال على ضيفه وقاص بنتيجة 3-0، بنتيجة 25-6، 25-10، 25-14، في المباراة التي جرت بقاعة قصر الرياضة ضمن الجولة السادسة من دوري الكرة الطائرة للسيدات. وبهذا الفوز يتصدر دي لاسال الفرق برصيد 9 نقاط، وثانيا المقاولون والنصر برصيد 6 نقاط، بينما وقاص رابعا واخيرا بدون نقاط، يذكر أنه تم شطب كافة نتائج فريق القدس في الدوري لتغيبه مباراتين كانت الأولى أمام وقاص والثانية أمام دي لاسال، مع تغريمه 500 دينار حسب لائحة بطولات الاتحاد.

قدامى الوحدات وشباب الحسين

إلى ذلك، تقام عند الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت مباراة بين قدامى شباب الحسين وقدامى الوحدات، في صالة مدارس المنهل، والتي ينظمها مدرب المنتخب الوطني السابق اسماعيل توفيق، تكريما وتخليدا لمن أعطوا الكرة الطائرة، وقدموا لها الكثير في ميادين اللعبة، وسيتم بعدها تسليم الدروع والجوائز التقديرية لأبناء وأهالي الراحلين وهم: الحكم الدولي عبد المنعم ابو طوق، واعضاء اتحاد اللعبة غالب بلعاوي خليل شنك وموسى الحوت، ومدرب المنتخب الوطني وشباب الحسين محمد جرار، ومدرب الوحدات خليل مبارك، والحكم اسماعيل ابو مسامح، ولاعبي البقعة والمنتخب الوطني حسن جامع وعلي الوحيدي وزهير الشطرات ولاعبي نادي عيرا ماهر العلوان وهاشم زيادات.

ويمثل فريق الوحدات اللاعبون: جمال عميره، محمد فاضل، إبراهيم العبسي، محمود صقر، حسن الباز، خالد الغزاوي، ماجد صبح، محمود غنايم.

أما فريق شباب الحسين فيمثله اللاعبون: ليد العسود، اياد توفيق، اسامه المريدي، حسن حسونه، عماد جزر، احمد كوته، عفيف سالم.