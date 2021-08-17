اتحاد الطائرة يحُدث التعليمات ويسعى لصالة رياضية مخصصة لأنشطة اللعبة

عمان-الغد- كشف اتحاد الكرة الطائرة، عن مساع لتأمين صالة رياضية مخصصة لاستضافة أنشطة اللعبة، على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الوقت حان للحصول على صالة رياضية خاصة للعبة الكرة الطائرة، أسوة بالألعاب الجماعية الأخرى، لافتا إلى بدء خطوات فعلية بهذا الاتجاه.

وقال: عندما تمتلك صالة مخصصة للعبة الكرة الطائرة، من السهل تنظيم البطولات وفق مواعيد محدد، كما أن الصالة تتيح للمنتخبات والأندية اجراء التدريبات في أي وقت، وهو أمر مهم في الطريق نحو تطوير اللعبة.

واشار قطيشات في لقاء مع “الغد”، أن سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد، تسعى جاهدة للارتقاء باللعبة، من خلال إستراتيجية واضحة وثابتة، تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل برفع المستوى الفني للعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية.

وأضاف: هدفنا في الوقت الحالي، تخصيص صالة رياضية للكرة الطائرة، قادرة على استضافة البطولات المحلية، ومهيئة لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية في كل زمان ومكان، وهو أمر في حال حدوثه، سيساهم في نقلة نوعية للعبة التي بدأت تسير بخطى ثابته نحو الأفضل.

تحديث التعليمات

وكشف قطيشات عن توجه مجلس إدارة الاتحاد، بالتشاور مع اركان اللعبة، لتحديث التعليمات المطبقة حاليا، بعد اكتشاف القصور في بعض البنود من هذه التعليمات، لافتا إلى البدء في هذه الخطوة بتوجيهات من سمو الأميرة آية بنت الفيصل الساعية لبناء منتخبات وأندية قادرة على تحقيق نتائج مشرفة في المشاركات الخارجية.

وأضاف: عقدنا ايضا يوم أمس، ورشة عمل جمعت، اللجان العاملة في الاتحاد والمراقبين والفنيين والإداريين، وأعضاء من مجلس إدارة الاتحاد، لمناقشة القوانين والتعليمات، قبل اصدار مخرجات من شأنها خدمة الكرة الطائرة الأردنية وفق تطلعات أركان اللعبة.

مراكز الواعدين مستقبل الطائرة الأردنية

وتطرق قطيشات إلى مراكز الواعدين التي أسسها الاتحاد في الفترة الأخيرة، بهدف إكتشاف المواهب القادرة على رفد المنتخبات والأندية في المراحل المقبلة، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها احداث ثورة إيجابية في اللعبة التي عانت في السنوات الماضية من غياب القاعدة الصلبة القادرة على خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.

وأضاف: سمو رئيسة الاتحاد، توجه دائما بضرورة التركيز على مراكز الواعدين، وضرورة إدارتها من أشخاص مختصين، حتى يتحقق الهدف المنشود، وبالتالي انشاء أجيال من اللاعبين القادرين على الارتقاء باللعبة خلال السنوات المقبلة.

الشراكة مع الأندية

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والأندية، أكد قطيشات أن جميع أركان اللعبة يشكلون فريقا واحدا، ولا بد من التعاون لخدمة كرة الطائر الأردنية.

وأضاف: نحن في الاتحاد نعمل لمصلحة اللعبة، ونقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، ونؤكد دائما على تطبيق التعليمات والقوانين، بعيدا عن هوية النادي.

ولفت نائب رئيس اتحاد اللعبة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل بانسجام وتناغم على مدار الساعة، ويجتهد لخدمة اللعبة، كما يحرص على الحفاظ على حالة التوافق مع أركان اللعبة من أندية وحكام ولاعبين، بما يساعد في تطوير الأداء الفني.

حفل إشهار لاتفاقية الرعاية

وكشف قطيشات عن التحضير لحفل كبير، لإشهار اتفاقية الرعاية بين اتحاد الكرة الطائرة وشركة كوكاكولا التي بادرت إلى تقديم الدعم، في خطوة استحقت الإشادة والإطراء.

وأضاف: خلال الأيام المقبلة، سيعقد مؤتمر صحفي في أحد الفنادق، للكشف عن تفاصيل اتفاقية الرعاية بين الاتحاد والشركة، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى أيضا لتطوير العلاقة مع كوكاكولا، بما يصب في مصلحة الطائرة الأردنية التي تحتاج لدعم أكبر من الشركات.

ولفت قطيشات إلى أن الدعم الذي يحصل عليه اتحاد الطائرة من اللجنة الأولمبية، لا يكفي لتطوير اللعبة وفق طموحات مجلس الإدارة، وهذه رسالة للداعمين والشركات لتقديم الدعم لما فيه مصلحة الكرة الطائرة.