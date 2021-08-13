اتحاد الطائرة يصدر تعليمات وبرنامج مباريات الدوري الممتاز

مصطفى بالو

عمان – أصدر اتحاد الكرة الطائرة، تعليمات وبرنامج مباريات دوري أندية الدرجة الممتازة، والذي يدافع فيه وادي موسى عن اللقب، وسط منافسة مشروعة من فرق الوحدات، الكرمل، شباب الحسين، العودة، البقعة، عيرا، المشارع، مليح والمشوار.

وينطلق الدوري الممتاز في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الحالي، وتستمر منافساته حتى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

أجواء المنافسة

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلتين، حيث تتوزع الفرق بالمرحلة الأولى بحسب ترتيبها من 1-10، فيما يتنافس أصحاب المراكز من 1-4 بالمرحلة الأولى في دوري مجزأ ينتهي بترتيب الفرق البطل والوصيف والمركز الثالث والرابع، بحسب النقاط التي حصلت عليها في هذه المرحلة، وتتنافس الفرق من 5-10 في دوري مجزأ ايضا، ينتهي بتحديد المراكز من الخامس إلى العشر بحسب النقاط التي حصلت عليها، ويتم تهبيط الفرق الحاصلة على المراكز من 7-10 إلى الدرجة الأولى.

البروتوكول الصحي

ويؤكد اتحاد الكرة الطائرة في تعليماته على تطبيق البروتوكول الطبي الصادر من اللجنة الأولمبية الصادر في 1 تموز (يوليو) من العام الحالي، على الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الفرق المشاركة في مسابقة الدوري، وتتحمل الأندية المسؤولية في تنفيذ بنوده، والتأكيد على الالتزام الإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا”.

ويشير اتحاد الكرة الطائرة في تعليماته، إلى التعليمات الخاصة بمخالفة البروتوكول الصحي، والتي يعاقب من خلالها النادي الذي يشرك لاعبا أومدربا أو إداريا، لم تمض مدة 21 يوما على أخذه الجرعة الأولى من المطعوم، بتخسيره بنتيجة 3-0، وبواقع 25/0 لكل شوط، وتغريمه (500) دينار، وكذلك يعاقب النادي الذي يشرك لاعبا عمره أقل من 18 عاما، ولم يقم بإجراء فحص كورونا له بحسب البروتوكول الصحي المعمول به، بتخسيره بنتيجة 3-0 وبواقع 25/0 لكل شوط، وغرامة مالية (500) دينار، ويعاقب النادي الذي يشرك لاعبا أو إداريا وهو مصاب بـ”كورونا” في إحدى مبارياته، بتخسيره 3-0 بواقع 25/0 لكل شوط، وغرامة مالية (500) دينار، ويمنع مشاركة أي لاعب أو إداري تكون درجة حرارته فوق (37.5).

الجولة الأولى

ويقص فريقا وادي موسى ومليح، شريط افتتاح منافسات الدوري، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل، في صالة الأمير هاشم في مادبا، فيما يلتقي في التوقيت ذاته، فريقا الكرمل والمشوار في صالة قصر الرياضة، ويستضيف فريق المشارع نظيره فريق شباب الحسين، عند الساعة الخامسة من مساء الأحد المقبل، في صالة الحسن بإربد، فيما يلتقي الوحدات والبقعة عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة، ويلعب في التوقيت ذاته فريقا العودة وعيرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

جوائز تحفيزية

وخصص اتحاد الكرة الطائرة جوائز مالية مجزية للفرق المشاركة في دوري أندية الدرجة الممتازة، ويحصل صاحب المركز الأولى على (6000) دينار، والثاني على (4500) دينار، والثالث على (3500) دينار، والرابع على (2500) دينار، فيما تحصل الفرق الحاصة على المراكز (5-10) على (1500) دينار

لكل ناد.