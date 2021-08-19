اتحاد “الطائرة” يعدل جدول وتعليمات الدوري الممتاز

مصطفى بالو

عمان- أجرى اتحاد الكرة الطائرة، تعديلا طفيفا على جدول ومباريات دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي 2021، الذي ينطلق غدا، بمشاركة أندية وادي موسى، الكرمل، شباب الحسين، الوحدات، العودة، البقعة، عيرا، المشارع، المشوار ومليح، ويدافع فيها وادي موسى عن اللقب الذي حمله في الموسم الماضي، فيما توج فريق الوحدات بلقب أولى بطولات الموسم الحالي، عندما توج بلقب كأس الأردن بعد الفوز على عيرا في النهائي بنتيجة 3-0.

التعليمات المعدلة

تقام البطولة من 3 مراحل وفق نظام الدوري المجزأ، حيث تلتقي الفرق مع بعضها بعضا في المرحلة الأولى، ويتم ترتيب فرق الأندية فيها بالمراكز من 1-10، فيما تخصص المرحلة الثانية للفرق الحاصلة على المراكز الأولى من 1-4، التي تلعب مع بعضها بعضا على نظام الدوري (ذهابا وإيابا)، وتنتهي بتحديد المركز من 1-4، يتبارى الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في 3 مواجهات، والفائز في مواجهتين يظفر باللقب، فيما يتبارى الفريقان الثالث والرابع، والفائز بمجموع مباراتين يحصل على المركز الثالث، والخاسر في المركز الثاني في المرحلة الثالثة من البطولة.

وتقام المنافسة على البقاء والهبوط في المرحلة الثانية، حين تتبارى الفرق الحاصة على المراكز 5-10، وتهبط 4 فرق تحصل على أقل عدد من النقاط، وتقف بالمراكز من 7-10 إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

تعديل المباريات

وعدل اتحاد الكرة الكرة الطائرة على المباراتين رقم 7 و10، حيث أصبح موعد المباراة رقم 7، التي تجمع المشارع ومليح، يوم السبت 28/8، عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، فيما أصبح موعد المباراة رقم 10، التي تجمع الوحدات والعودة عند الساعة 5 في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

وتنطلق منافسات الدوري غدا، حيث يفتتح المنافسات فريقا وادي موسى ومليح، عند الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل، في صالة الأمير هاشم في مادبا، فيما يلتقي في التوقيت ذاته، فريقا الكرمل والمشوار في صالة قصر الرياضة، ويستضيف فريق المشارع نظيره فريق شباب الحسين، عند الساعة الخامسة من مساء الأحد المقبل، في صالة الحسن بإربد، فيما يلتقي الوحدات والبقعة عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة، ويلعب في التوقيت ذاته فريقا العودة وعيرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

جوائز تحفيزية

ورصد اتحاد الكرة الطائرة جوائز مالية مجزية للفرق المشاركة في دوري أندية الدرجة الممتازة، ويحصل صاحب المركز الأولى على (6000) دينار، والثاني على (4500) دينار، والثالث على (3500) دينار، والرابع على (2500) دينار، فيما تحصل الفرق الحاصة على المراكز (5-10) على (1500) دينار.