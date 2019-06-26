اتحاد الطائرة يلتقي اندية الممتاز الأثنين المقبل

عمان – الغد – يلتقي اتحاد الكرة الطائرة عند الساعة الخامسة من مساء الأثنين المقبل، مندوبي أندية الدرجة الممتازة في مقر الاتحاد، وذلك لمناقشة انطلاق مباريات كأس الأردن المقرر انطلاقها خلال آب (أغسطس) المقبل، التي تشارك فيها اندية الدرجة الممتازة وهي: وادي موسى والوحدات والكرمل وشباب الحسين والعودة وعيرا ومليح والمهندسين وصما.

وكذلك سيتم تحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز والمقرر خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي ستقام بنظام الدوري الكامل ذهابا وايابا، على ان تهبط اخر 3 فرق بالترتيب للدرجة الأولى مع نهاية الدوري، الى جانب فريق دير علا الذي يعتبر هابطا رسميا لعدم تسجيل لاعبيه لدى اتحاد اللعبة، وكذلك تحديد موعد انطلاق بطولتي الشباب والناشئين والتي تشارك فيها اندية الدوري الممتاز.

وذكر أمين سر اتحاد الكرة الطائرة ان هذه المواعيد المقترحة لانطلاق بطولتي الدوري والكأس، والتي يتخللها استضافة الأردن للبطولة العربية للناشئين والتي ستقام في عمان خلال ايلول (سبتمبر) المقبل.

مباراة المقاولين ودي لاسال

قرر اتحاد الكرة الطائرة اقامة مباراة المقاولين ودي لاسال ضمن مباريات الدوري النسوي عند الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تم تأجيلها مرتين متتاليتين، حيث كان مقرر اقامتها يوم أمس وتأجلت بسبب انشغال مدينة الحسين للشباب، وجاء التأجيل الثاني بسبب اعتراض نادي دي لاسال على الموعد الجديد الذي كان مقررا اليوم بنفس الزمان والمكان.

وكان رئيس نادي المقاولين عبدالعزيز أبو الرب وأمين الصندوق عادل عرموش قد حضرا الى صالة قصر الرياضة برفقة عدد من اللاعبات، وبينوا انهم اعترضوا على قرار التأجيل الثاني وطالبوا اتحاد اللعبة بانصافهم، لكنهم ابدوا تعاونا مع اتحاد اللعبة بتحديد موعد جديد للمباراة كونهم يشاركون بالدوري للمرة الأولى، وحضر عن نادي نادي المقاولين مساعد مدرب نادي دي لاسال خالد سعيفان.

دوري الثانية غدا

ينطلق يوم غد الخميس دوري اندية الدرجة الثانية، حيث تقام مباراتان، الأولى بين عقربا والنقع عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، بينما تقام المباراة الثانية بين التعاون والمشوار بنفس التوقيت في صالة الأمير هاشم في مادبا.