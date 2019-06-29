اتحاد الطائرة يلتقي مندوبي الاندية الاثنين

عمان – الغد – يلتقي اتحاد الكرة الطائرة عند الساعة الخامسة مساء الأثنين، مندوبي أندية الدرجة الممتازة في مقر الاتحاد، وذلك لمناقشة انطلاق مباريات كأس الأردن المقرر انطلاقها خلال آب (أغسطس) المقبل، التي تشارك فيها اندية الدرجة الممتازة وهي: وادي موسى والوحدات والكرمل وشباب الحسين والعودة وعيرا ومليح والمهندسين وصما.

وسيتم تحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز والمقرر خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي ستقام بنظام الدوري الكامل ذهابا وايابا، على ان تهبط اخر 3 فرق بالترتيب للدرجة الأولى مع نهاية الدوري، الى جانب فريق دير علا الذي يعتبر هابطا رسميا لعدم تسجيل لاعبيه لدى اتحاد اللعبة، وكذلك تحديد موعد انطلاق بطولتي الشباب والناشئين والتي تشارك فيها اندية الدوري الممتاز.

وذكر أمين سر اتحاد الكرة الطائرة ان هذه المواعيد المقترحة لانطلاق بطولتي الدوري والكأس، والتي يتخللها استضافة الأردن للبطولة العربية للناشئين والتي ستقام في عمان خلال ايلول (سبتمبر) المقبل.