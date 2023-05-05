اتحاد “الطائرة” ينظم ورشة تقييم أداء.. ومنتخب السيدات يستعد لـ”العربية”

مصطفى بالو

عمان – أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، على تنظيم ورشة تقييم للجان العاملة، النظام والسلوك، والاسئناف، لجنة المسابقات، ولجنة الحكام، ولجنة المنتخبات، وتنطلق عند الساعة 11 صباح اليوم في مقر اتحاد اللعبة، مشيرا إلى أنها تأتي بهدف ترتيب الأوراق مع انطلاق منافسات الموسم الحالي 2023.

وقال قطيشات في تصريحات لـ”الغد”: “لدى كل لجنة ملف خاص بنشاطاتها وأعمالها خلال الموسم الماضي، سنناقش هذه الملفات بشكل دقيق ومفصل، ونستعرض السلبيات قبل الإيجابيات، وسنعمد إلى تقديم معالجة شاملة، فمثلا لدينا تعليمات في كل مسابقة، ولكل درجة في كل موسم، سنراجعها ونؤكد عليها بما يتناسب ومصلحة الأندية واللعبة، وكذلك بما يخص لجنة الحكام التي تستعرض أهم التعديلات في القانون الدولي، ومدى نجاحها في تطبيقها في الموسم الماضي، وما هو جديدها للموسم الحالي، وتباعا مع بقية اللجان بهدف التقييم الشامل بما يدفع عجلة التطوير في اتحاد الطائرة من جميع الجوانب”.

وتابع: أجرينا تعديلات في جوانب أخرى من التعليمات، والتي باركتها أندية الدرجة الممتازة، مثل تقليص عدد اللاعبين فوق 35 سنة إلى لاعبين اثنين في كل فريق، نحترم قدرات اللاعبين المخضرمين والذين ما يزال بريق نجوميتهم يلمع ألقا، ويواصلون إبداعاتهم في صفوف المنتخبات الوطنية والفرق الممتازة، وأردنا هنا إشعال فتيل المنافسة بين المخضرمين من جانب للاجتهاد أكثر، وفتح باب المشاركة الأوسع للواعدين والشباب بما يتماشى مع خطة الاتحاد”.

وأردف قطيشات قائلا: “انطلقنا في كل التعليمات بما يخدم الطائرة الأردنية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك قلصنا عدد المحترفين في كل فريق من اثنين إلى واحد، لتخفيض التكاليف المالية على الأندية في ظل الظروف الصعبة، وإعطاء الفرصة الأكبر للاعب المحلي وإمكانية تقديم مواهب ودماء جديدة للعبة”.

وعن استعدادات المنتخبات الوطنية وخصوصا منتخب السيدات الذي يوشك على المشاركة بالبطولة العربية، رد قطيشات: “تواصل المنتخبات الوطنية استعدادها بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، وجهازه المعاون الذي يضم الوطنيين إسماعيل توفيق، حسين سويلم، وفايز الدعجة، ونوازن بين تلك التدريبات للمنتخبات، وحاجة الأندية للاعبيها في ظل اقتراب منافسات الأندية الممتازة”.

وأردف: “يعيش منتخب السيدات أوج استعداداته، ويتمتع بجهوزية كبيرة وفق تأكيدات دي فولفيو ومتابعتنا الميدانية، ويتطلع إلى المنافسة بقوة في بطولة السيدات العربية التي تحتضنها الكويت نهاية الشهر الحالي، ونتطلع إلى تجاوز الانجاز الفريد الذي حققه منتخب السيدات في عمان، حين حل وصيفا لبطولة غرب آسيا وتسجيل إنجاز أردني جديد في المنافسات العربية”.