اتحاد العاب القوى يتحدث عن ترتيبات مسيرة “لا للانتحار”

مصطفى بالو

عمان- تحدث رئيس اتحاد ألعاب القوى المحامي سعد حياصات، عن الترتيبات الفنية والادارية الخاصة بمسيرة “لا للانتحار”، والتي تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، بإتجاه دوار عبدون مرورا بالجسر المعلق وتنتهي بساحة مستشفى الأردن، وتحظى برعاية مديرية الأمن العام اللواء فاضل الحمود.

وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المركز الاعلامي بمدينة الحسين للشباب أمس، بحضور رئيسة اللجنة النسوية بالاتحاد ومنسقة المبادرة مها حرز الله، عضوا مجلس الادارة رفيق حموده ود. حسام خريسات، ومدير العلاقات العامة أيمن الفاعوري، اليوم السبت.

وأكد حياصات في حديثه، على أن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة المجتمعية من أجل محاربتها والحد منها، مشيرا انها تفتح قنوات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المختصة لمحاربة “الانتحار” ونشر الوعي حوله، منوها أن المسيرة تقام بمناسبة يوم “محاربة الانتحار” الذي يصادف يوم العاشر من ايلول (سبتمبر) في كل عام، حيث يحتفل العالم أجمع بهذا اليوم تحت شعار “العمل معاً لمنع الانتحار”.

وأضاف حياصات: “نريد من المسيرة أن تسهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول هذه الظاهرة، خاصة وهناك حالات كثيرة تنشد هذا السلوك والتصرف المرفوض تماماً في تعليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث جاء في محكم القران الكريم: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً”، كما تم ذكرها في اكثر من موضوع في القرأن الكريم والاحاديث النبوية، وتم اختيار مكان المسيرة واتجاهاتها لأن هذه المنطقة شهدت العديد من حالات الإنتحار ونريد أن نلفت انتباه المجتمع لهذه الظاهرة للعمل على محاربتها بشتى الوسائل”.

وتحدث منسقة المسيرة مها حرز الله قائلة: “نشجع العمل الخيري وتحفيز القطاعين العام والخاص لدعم استمرارية الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه المسيرة الأولى من نوعها في الأردن التي تهدف لتسليط الضوء على هذه الظاهرة المجتمعية المرفوضة من أجل محاربتها والحد منها”.

وقال عضو مجلس الإدارة رفيق حمودة: “نشكر ونثمن عاليا جهود رجالات الامن العام، ومساهمتهم في دعم المسيرة”، مؤكدا أن اتحاد العاب القوى ينطلق من مسؤوليته الإجتماعية في تنظيم هذه المسيرة، والتركيز على محاربة هذه الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع الأردني الواحد، مشيراً إلى انجاز الاتحاد كافة الترتيبات لانجاح المبادرة الوطنية في مسيرة “لا للانتحار”.

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