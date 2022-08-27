اتحاد العمال يدعو إلى الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية أثناء موجة الحر

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير متطلباتها ضمن بيئة العمل، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، وذلك خلال الموجة الحارة التي تشهدها المملكة ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وشدد الاتحاد، في بيان صحافي اليوم، على ضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة أثناء أوقات الذروة، مطالبا أصحاب العمل بعدم تعريض سلامة العاملين للخطر أو التأثير على صحتهم.

وأضاف البيان، العديد من القطاعات العمالية يؤدي العمال فيها مهامهم تحت اشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير ضمن بيئة العمل تحافظ على سلامة العمال وصحتهم، كالعمل بالتناوب، وتوفير ساعات للراحة، مطالبا بعدم تشغيل العمال أثناء فترة الذورة في الأماكن المكشوفة، حفاظا على سلاماتهم.

ودعا البيان، النقابات العمالية ولجانها النقابية، إلى أهمية التقيد بإرشادات مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الجهات ذات المعنية كمديرية الدفاع المدني.

ولفت البيان، إلى أن توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل أحد الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل، ومن مسؤوليات أصحاب العمل وإدارات المنشآت الاقتصادية الإلتزام بذلك حفاظا على سلامة العمال وحماية لأرواحهم .