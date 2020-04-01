“اتحاد العمال” يدعو لعقد اجتماع طارئ للجنة الثلاثية

عمان- الغد- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة أنه من الضروري دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لعقد إجتماع عاجل لاتخاذ قرارات من شأنها أن تعالج التداعيات الخطيرة للازمة الحالية جراء فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على سوق العمل وأثرت سلبا على شريحة العمال وحقوقهم الأساسية في شتى القطاعات الإقتصادية.

وأوضح المعايطة أن التعاون مطلوب وبأعلى درجة من المسؤولية بين أصحاب العمل والعمال، لعلاج الآثار السلبية التي لحقت بسوق العمل، مشيرا إلى أنه بغير ذلك ” تنقلب أزمة كورونا إلى جوع وفقر، وتصبح الآثار خطيرة على الأمن الإجتماعي والاقتصادي”.

ودعا المعايطة المؤسسات والشركات والمنشآت الإقتصادية الكبيرة، بتحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب العامل في الظروف الصعبة التي تشهدها المملكة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين شركاء الإنتاج لتجاوز الظروف الحالية، وأن تقوم بدورها في المساهمة لدعم الصناديق التي أنشأتها الحكومة مؤخراً انطلاقاً من التضامن والتكافل الإجتماعي والمسؤولية الوطنية لتجاوز هذه الأزمة.