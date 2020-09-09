اتحاد العمال يطالب بإعادة تصنيف القطاعات الأكثر تضررا

عمان- الغد – طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، بإعادة دراسة تصنيف القطاعات الأكثر تضررا، وذلك قبل صدور البلاغ الجديد الذي ينظم أجور شهري أيلول وتشرين أول.

وقال المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الاتحاد وجه كتاباً إلى وزير العمل، حول أجور العاملين في القطاع الخاص ومقدار التخفيض عليها خلال الفترة السابقة، الذي كان بموجب بلاغات صدرت استنادا لأمر الدفاع رقم 6، وارتبط ذلك بتصنيف القطاعات الاقتصادية، مبينا أنه مع انتهاء فترة تنظيم الأجور وآلية التخفيض؛ فإنه من المنتظر صدور بلاغ جديد ينظم الأجور للشهرين المقبلين، وقرار بإعادة تصنيف القطاعات الأكثر تضررا.

وأوضح رئيس الاتحاد أن قطاع التعليم الخاص، لم يعد هناك مبرر عملي لاعتباره من القطاعات الأكثر تضررا؛ حيث انتظمت العملية التعليمية والتحق الطلاب والمعلمون بمدارسهم بشكل اعتيادي، باستثناء عدد محدود جدا من المدارس التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا، بحسب ما جاء بالكتاب.

وكان وزير العمل نضال البطاينة أكدّ مؤخرا في تصريحات بقرب صدور بلاغ جديد ينظم أجور شهري أيلول وتشرين أول.