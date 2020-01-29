اتحاد العمال يعلن رفضه لـ “صفقة القرن” ويؤكد على الوصاية الهاشمية

عمان-الغد- أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن رفضه واستنكاره لخطة السلام الأمريكية، معتبراً أنها تجاهل كامل لحقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة دولتة المستقلة ذات السيادة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وأنها “مصادرة للأراضي الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني الغاصب المحتل”.

وأشار الاتحاد العام في بيان له إلى أن “ما جاء في هذه الصفقة يعدّ تعدٍ صاروخ على حقوق الشعب الفلسطيني، شعبنا وإخوتنا في فلسطين المحتلة، أرض الأنبياء والرسالات، أرض الإسراء والمعراج”.

وأكد الإتحاد تمسكه الشديد بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وعدم التنازل عن شرف الولاية والإشراف على هذه المقدسات “التي ما كانت يوما من الأيام إلا عربية إسلامية تحظى بوصاية الهاشميين عليها وحمايه هويتها العربيه الاسلاميه المسيحيه”.

وجاء بالبيان ” نؤكد مسيرتنا خلف قيادتنا الهاشمية في رفض هذه الصفقة التي جاءت مخالفة لكل الأعراف والقيم الدينية والتاريخية وضاربة بعرض الحائط القيم الإنسانية والمواثيق الدوليه، ولم تأخذ بعين الإعتبار التوجهات الدولية والعالمية ومواقف دول العالم في رفض الاحتلال وإحترام حقوق الشعب الفلسطيني وسيادتة على أرضه وتقرير مصيره بعيدا عن الهيمنة الإسرائيلية والإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف خلق حقائق جديده على الأرض و انتهاك المقدسات في القدس الشريف”.