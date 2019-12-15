اتحاد الفروسية يشيد بالإنجازات الدولي للفرسان

عمان – الغد – باركت الأمين العام لاتحاد الفروسية الملكي الأردني، كرستينا أبو دية، إنجازات فرسان الأردن في مختلف المحافل الدولية والعربية، مؤكدة حرص سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية، على متابعة كافة التحضيرات لمشاركات الفرسان في البطولات الخارجية، وتهيئة الظروف أمامهم لتحقيق أفضل الإنجازات.

وقالت أبو دية: “علاقتنا متميزة مع الاتحاد السعودي للفروسية، الذي أبدى تعاونا كبيرا في مشاركة فرسان الأردن في منافسات القفز عن الحواجز، وسباقات القدرة والتحمل، وذلك بفضل جهود رئيس المجموعة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية سامي الدهامي، حيث نتطلع بفخر لإجراء تغييرات في هذة المجموعة بما يحقق الأفضل للفرسان ولإتحادات الفروسية الأهلية ضمن المجموعة، وهو مكسب حقيقي لهذه الرياضة، وهناك تعاون وحرص من فرسان السعودية على المشاركة في منافسات بطولة الحسين الدولية للقدرة والتحمل، ويبذل أنس حسن من الاتحاد السعودي كل اهتمام في المشاركة الأردنية في لبطولات التي تقام في السعودية”.

وأشارت أبو دية: “كان إنجاز كبير للأردن بتحقيق الفارس الأولمبي إبراهيم بشارات المركز الأول ضمن دورة السلام الدولية السادسة للفروسية في دمشق لفئة (Big tour)، في حين حقق الكابتن هاني بشارات المركز الثالث”.

ونالت الفارسة الأردنية الأولمبية سارة العرموطي، المركز الأول للفئة الصغرى ضمن منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في السعودية، والذي يشارك فيه أكثر من 151 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم.

ونجحت “العرموطي” في التتويج باللقب على صهوة جوادها (وينيبيغ) على إرتفاع حواجز 120 سم، لتصبح أول سيدة تفوز بإحدى مسابقات القفز عن الحواجز المختلطة بالسعودية، والتي تجمع النساء والرجال سويا لأول مرة.

وهنالك مشاركة ايضا متميزة لبقية الفريق الفرسان مثل سعيد العابورة وعدي أبو حمدان وبسام صالح وطارق خريسات.

وإختتمت أبو دية: “نأمل من خلال نتائج مهرجان الدرعية للفروسية المصنف لفئة الأربع نجوم، تشكيل فريق يتأهل الى بطولة العالم في لونجين للفروسية، حيث سندعم مشاركة فريق للفروسية القفز في بطولة أبو ظبي خلال شهر شباط “فبراير” المقبل”.