اتحاد الفروسية يعتمد نتائج السباق التأهيلي للقدرة

عمان- الغد- اعتمد اتحاد الفروسية الملكي، نتائج السباق التأهيلي الأول للقدرة والتحمل لمسافة 40 كم و80 كم (محلي)، والذي أقيم يوم السبت الماضي في منطقة القسطل، بمشاركة واسعة من المراكز وجمهور من محبي القدرة والتحمل، وأدار السباق الحكام: نصري نوار وخالد العواودة ورزان سمامعة، وقام الحكم نصري نوار بتتويج الفائزين.

النتائج الفنية

– سباق 40 كم، وشارك فيه 52 فارسا وفارسة، وأنهى السباق 37، وهم دون تحديد مراكز: محمد الفلاحات على الجواد (إبشر بعزك الجنوب)، إبراهيم سعادة (ملكة ماس)، أحمد الجبارات (زوبعة البتراء)، سند الزبن (الذابح)، مشعل أبو شباب (منيف الخير)، دانا الفيومي (سما الفراعنة)، دانا البويطل (بهية)، ركزي الدهام (أسطورة نادر)، الفارسة Bonnie (مزيد البلقاء)، محمد أبو شباب (شهم العاديات)، طالب أبو حسان (لورد اتش كيه اتش)، شافي قطيفان (خطار كيه اف)، شكيب القباني (الساهر)، نورا أبو كويك (بايزيد أس أس ار)، تولين الهندي (كنز علي)، عبدالله الجبارات (غلا عون)، عطية أبو حسان (سلطانة اف ان)، عبدالله العساف (عبلة عبود)، ريما السلال (قصورة)، محمود الترابين (السوسنة السوداء ال اف)، سلطان الفايز (نمشة)، محمد البريدات (بحر كيه أس)، بسام الفايز (عظيم أف أن)، نضال عمرو (عنود ماس)، فواز الخريشة (الغيظ)، تركي الفايز (جموح العز بي أف)، محمد (برزان)، رضوات النسور (شلاش البلقاء)، محمد ناجي (جيه ايه أمير الجزيرة)، ماجد صلاح (زينة الأسيل)، أسامة سعادة (سلمى ماس)، سيف الشديفات (بشر)، حمزة السالم (جلمد السالم)، يوسف السالم (فخر يزن)، رفعت علي (ذيب العاديات)،

عصام مراشدة (المهيب أن جيه)، سطام الرويلي (ريم سطام).

– سباق 80 كم، وشارك فيه 39 فارسا وفارسة، وأنهى السباق 23، وهم دون تحديد مراكز:

زيد أبو شباب على الجواد (رهف أنس)، أكثم الفضول (صن سيت)، سارة خليل (بكار)، راشد المشاعلة (وعد محمود)، محمد السيد (مزيون الأصايل)، عبدالله السيد (رماح الأصايل)، شادي الفايز (فقع البادية)، معن قطيفان (ماريا كيه أس)، منذر البداوي (ايه زد سيف)، صقر الجرابيع (الجفلة)، ليث المسلم (شيحانة ليث)، علاء أبو عمارة (فجر)، جمال أبو عاذرة (جمعان)، حمزة أبو شباب (أميرة العاديات)، أحمد البرايسة على (شغف)، عبدالله أبو الفيلات (جاغور)، عمر أبو شباب (فايف مينتس)، عمر الدهام (جنرال)، بسام الرقبان (مرتجز الوزان)، مصطفى قطيشات (شداد كيه أس)، أحمد كنعان (أنا كيه أس، اسماعيل ابراهيم (مغيرة ابراهيم)، جمال الفايز (أصلهان بي اس).