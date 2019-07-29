اتحاد الفروسية ينظم سباق القدرة والتحمل

عمان – الغد – أنهى عدد كبير من الفرسان بنجاح، سباق القدرة والتحمل التأهيلي الرابع للخيول، الذي نظمه اتحاد الفروسية الملكي الأردني في منطقة الجيزة لمسافة 40 كم و80 كم، وبمشاركة 75 فارسا.

وجاءت نتائج السباق بدون ترتيب للمراكز، وفق ما ذكرته رزان سمامعة المدير الإداري في اتحاد الفروسية:

النتائج الفنية

– سباق 80 كم: محمد السيد على الجواد (يمامة عون)، إسماعيل إبراهيم (برود اس)، خالد السيد (أمير البتراء)، محمد ابراهيم (أسورة خليل)، معمر الجبور (كرم السند)، عباس النتشة (سنبل)، يحيى أبو حسان (سلمى كيه اس)، رمزي الدهام (نورا)، مشهور الفايز (مغيرة الوادي)، إبراهيم الخلايلة (جنرال)، علاء السيد (غزة إيهاب)، نور الهشلمون (هلا أف أن)، ليث المسلم (نجمة الاْردن)، مينشيا (رم البادية)، عبدالله أبو عمارة (أمير الزمان)، أبو بكر الصديق (رأيان براند)، أحمد السيد (سيف البتراء)، علي صبحي (فقع البداية).

– سباق 40 كم: عيد الفايز على الجواد (نعمة)، نايف الفايز (واثق الخطوة)، وليد محارب (سهم عطية)، رشيد قاسم (أر كيه محبوبة دانا)، صالح السيد (عسل الإيمان) محمد أسعد (ورد العسل)، عبدالله السيد (جفرا أن كيه)، سامح حميد (محبوبة عنبر)، نور الدين النتشة (بلو ستليون)، بلال الصوص (راماح الاصايل)، نور الدين المسلم (شهانة ليث)، محمد هيكل (الغد)، أحمد جمال داود (بنت الريح تو)، أحمد البداوي (عشاق ان ايه)، ماجد الهشلمون (بهاية)، صايل الجبور (مهرة نور)، سلطان الجبور(سما الفراعنة)، حمزة محمد(انا كيه أس)، باسم مرعي (مرتجز الوازن)، محمد حسين (صقر الميدان)، محمد لورنس (تميم اس)، إسماعيل ابراهيم (حوزيمة)، منذر البداوي (ايه زد سيف)، عمار عبد الدين (ليمر)، يوسف السليم (فخر يزن)، سطام الرولي (بكار)، عامر عبد الدين (لوز)، حمزة منذر (جلمود السلم)، محمد عبد الدين (وارث خير)، خليل ابراهيم (جود لف)، محمد البراج (نعمة يو بي).