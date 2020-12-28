اتحاد “القوى” يستضيف معسكرا إعداديا للمنتخبات العراقية

مصطفى بالو

عمان- يستضيف اتحاد ألعاب القوى، تدريبات المنتخبات العراقية لمختلف الفئات، من خلال المعسكر التدريبي يمتد لشهر كامل، وتقام تدريباته بشكل يومي بإشراف كوادر اتحاد اللعبة، الذي يحرص على توفير كافة متطلبات المنتخب الضيف.

واختار العراقيون عمّان لإجراء المعسكر، بسبب استقرار الوضع الوبائي بعكس ما تعانيه العراق من ظروف صعبة في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وقال أمين سر الاتحاد إبراهيم أبو عصبة، الذي أفضى: “وضع مجلس إدارة اتحاد العاب القوى برئاسة المحامي سعد حياصات، كافة إمكاناته الفنية والتنقية تحت تصرف الأشقاء من العراق الشقيق، في المعسكر الذي يقيمه الأخير في عمان، والذي يؤكد ان الرياضة تعزز قيم التلاحم والتقاء الشباب العربي، حيث تتوزع تدريبات الأشقاء على مضمار ستاد عمان الدولي، والغابة الرياضية، ويرافق المنتخب كوادر إدارية وفنية من الاتحاد، والمدربون الوطنيون الذين يواصلون تحضير اللاعبين واللاعبات لمختلف الاستحقاقات العربية والقارية والدولي خلال الموسم المقبل”.

وأضاف: “على أجندة اتحاد اللعبة، وفقا لما اتضح على من جانب الاتحادات العربية والقارية والدولية، بطولة آسيا للناشئين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وكذلك بطولة العالم تحت 20 سنة في كينيا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، لذا عاد مدربو الأندية المحلية بخططهم الإعدادية إلى مرحلة الإعداد العام، التي ستنتقل مع اقتراب موعد البطولة إلى الأعداد الخاص (التكتيك والتكنيك) لكل مسابقة، ومن المتوقع أن يقيم اتحاد اللعبة اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم 2021 خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، تحضيرا للمشاركة في البطولة الآسيوية، المشروط بموافقة اللجنة الأولمبية وتداعيات الوضع الوبائي المحلي والعربي والعالمي”.

إعلان الأرقام التأهيلية

وعن آخر النشرات التي عممها اتحاد اللعبة الدولي على الاتحادات الوطنية تحت لوائه، أجاب أبو عصبة:” وصل اتحاد العاب القوى مؤخرا، قائمة بالأرقام التأهيلية الجديدة للمؤهلة إلى بطولة العالم تحت سن 20 سنة، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة 17 – 22 آب (أغسطس) المقبل، والتي تم اقرارها رسميا مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ومنها الرقم التأهيلي لمسابقة 100م للرجال 10.58 ث، وللنساء 11.85ث، ولمسابقة 200م للرجال 21.38 ث، وللنساء 24.35 ث، ولمسابقة 400 م للرجال 47.35 ث، وللنساء 54.85 ث، ولمسابقة 800 م للرجال 1.50.80 د، وللنساء 2.08.70 د، ولمسابقة 1500 م للرجال 3.48.00 د، وللنساء 4.28.28 د، ولمسابقة 3000م للرجال 8.14.00 د، وللنساء 9.25.00 د، ولمسابقة 110م حواجز للرجال 13.32 ث، 100م/حواجز للنساء 12.84 د، و400 م حواجز للرجال 48.90 ث، وللنساء 55.40 ث، و10000م/ المشي للرجال 43.40.00 د، وللنساء 50.30.00 د”.

دورة إنعاش وتأهيل الحكام

وأردف أبو عصبة: “يقيم اتحاد ألعاب القوى حاليا، دورة الصقل والإنعاش لحكام ومعلمي لواء عين الباشا بالتعاون مديرية تربية عين الباشا، وتتواصل لمدة 4 أيام عبر تقنية “زووم”، ويحاضر فيها رئيس لجنة الحكام في اتحاد اللعبة الدولي حاتم الصفدي الذي له باع طويل في هذا المجال، حيث تأتي هذه الدورة ضمن مسؤولية الاتحاد المجتمعية ومشاركته الدائمة لدعم معلمي التربية والتعليم، بما يساهم في تقديم جيل من المدربين الشباب على مستوى الجنسين، وتطوير أركان اللعبة وترويجها في مختلف محافظات المملكة، والتأكيد على أن المدارس تعتبر نواة اكتشاب المواهب على مستوى الذكور والإناث في رياضة أم الألعاب”.