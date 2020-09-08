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اتحاد الكراتيه يتخذ جملة قرارات

منذ ساعة واحدة
رئيس اتحاد الكراتيه أحمد الداود

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 عمان – الغد – قرر اتحاد الكراتيه  في الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الاتحاد برئاسة احمد الداود رئيس الاتحاد ما يلي :-

– قبول طلب انتساب لعضوية الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد رغد عبد المجيد محمد الفاعوري بالتزكية عن فئة الداعمين اناث.

– تعيين المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المدرب محمد ابراهيم مستشاراً فنياً للاتحاد.

– حل اللجان العاملة في الاتحاد وتكليف نائب الرئيس بالتنسيب لمجلس الإدارة بالأسماء المقترحة لإعادة تشكيل اللجان.

– تقرر الغاء (هوية) الدفتر الورقي الخاص باللاعبين وكافة الفئات واعتماد الهوية البلاستيكية فقط واعتماد الرسوم (خمسة دنانير).

– إلغاء فترة تسجيل البني قبل التقدم لفحص الحزام الأسود الدان الاول للاعبين واللاعبات بستة شهور لدى الاتحاد .

– تقرر تعيين مصطفى محمد الفاعوري مديراً للاتحاد من بداية الشهر الحالي.

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