اتحاد الكراتيه يتخذ جملة قرارات

عمان – الغد – قرر اتحاد الكراتيه في الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الاتحاد برئاسة احمد الداود رئيس الاتحاد ما يلي :-

– قبول طلب انتساب لعضوية الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد رغد عبد المجيد محمد الفاعوري بالتزكية عن فئة الداعمين اناث.

– تعيين المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المدرب محمد ابراهيم مستشاراً فنياً للاتحاد.

– حل اللجان العاملة في الاتحاد وتكليف نائب الرئيس بالتنسيب لمجلس الإدارة بالأسماء المقترحة لإعادة تشكيل اللجان.

– تقرر الغاء (هوية) الدفتر الورقي الخاص باللاعبين وكافة الفئات واعتماد الهوية البلاستيكية فقط واعتماد الرسوم (خمسة دنانير).

– إلغاء فترة تسجيل البني قبل التقدم لفحص الحزام الأسود الدان الاول للاعبين واللاعبات بستة شهور لدى الاتحاد .

– تقرر تعيين مصطفى محمد الفاعوري مديراً للاتحاد من بداية الشهر الحالي.