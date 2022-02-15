اتحاد الكراتيه يدرس إمكانية استضافة بطولة غرب آسيا

أيمن وجيه الخطيب

عمان- يدرس اتحاد الكراتيه، استضافة بطولة غرب آسيا، وفقا لما أكده رئيس الاتحاد مازن قطب، الذي أوضح أن البطولة ستخلق فرصا احتكاكية للاعبين الأردنيين مع لاعبي الدول الأخرى المشاركة.

وأكد قطب، في تصريحات لـ”الغد”، أن الاتحاد بصدد بحث إمكانية استضافة البطولة بعد مراجعة ميزانيته، ومناقشة الفوائد المرجوة من احتضان الحدث، وقال: “لطالما استضاف الأردن بطولات مهمة كالبطولتين الآسيوية والعربية، وأثبت نجاحه تنظيميا، كما برهنت الكراتيه الأردنية على امتلاكها كوادر فنية وإدارية قادرة على استضافة البطولات”.

وأضاف: “هدفنا أن تحاكي خططنا، خطط الاتحاد الدولي للكراتيه، فالمنافسة منذ عامين أصبحت على مستوى عال، وهناك نقلة نوعية في الكراتيه الأردنية سواء على مستوى إقامة معسكرات تدريبية أو المشاركة في البطولات المهمة، نملك أبطالا حقيقيين وخامات عالمية، لكننا بحاجة الى ميزانية أكبر من أجل الإعداد بالشكل المطلوب”.

وأردف: “حققنا المركز الرابع في البطولة الآسيوية التي أقيمت في كازاخستان مؤخرا برصيد 14 ميدالية (3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات)، والخطة التدريبية بقيادة الجهاز الفني تسير بشكل جيد استعدادا لبطولة الفجيرة- الدوري العالمي التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، بمشاركة حوالي 54 دولة عربية وأجنبية، ويسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق إنجازات مميزة من أجل تحسين تصنيفهم العالمي في الاتحاد الدولي، إضافة الى اكتساب مزيد من الخبرات في مثل هذه البطولات الدولية التصنيفية”.

ومن ناحية ثانية، بين قطب أن التحكيم الأردني سيكون حاضرا في بطولة الفجيرة الدولية من إدارة نزالات البطولة.

ويغادر المنتخب الوطني للكراتيه إلى الإمارات اليوم، للمشاركة في بطولة الفجيرة؛ حيث ستجري عملية القرعة غدا، ومن ثم سيقام اجتماع للحكام والمدربين المشاركين في البطولة.

ويضم وفد المنتخب الوطني عضو اتحاد اللعبة صالح حماد، الإداري مصطفى الفاعوري، المدير الفني محمد إبراهيم، المدرب محمد فتيان، المعالج معاذ المدني، واللاعبين عبدالرحمن المصاطفة ومحمود السجان وعبدالله حماد ومازن جعيدي وحسن مصاروة وعفيف غيث ويزن الوهر.

ويشارك في إدارة نزالات البطولة الحكام إبراهيم الدقس وعبدالحفيظ عاليه وفائق الجعفري وهنادي البنا، في حين يحضر الحكمان محمد عليان وأحمد يوسف، الدورة التحكيمية الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي للكراتيه على هامش البطولة سعيا للحصول على الشارة الدولية.

وحدد الاتحاد الدولي للكراتيه الأوزان المشاركة في البطولة للكاتا الفردي للإناث، وهي وزن تحت 50 كغم، وزن تحت 55 كغم، وزن تحت 61 كغم، وزن تحت 68 كغم، وزن فوق 68 كغم، وللذكور وهي وزن تحت 60 كغم، وزن 67 كغم، وزن تحت 75 كغم، وزن تحت 84 كغم، وزن فوق 84 كغم.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة بطولات الدوري الممتاز من أهم بطولات الكراتيه؛ حيث تقام الجولة الثانية في العاصمة المغربية الرباط، والجولة الثالثة في العاصمة البرتغالية لشبونة، والرابعة في العاصمة الأذرية باكو، وتختتم البطولة بالجولة الخامسة في العاصمة الروسية موسكو، ويتعين على اللاعبين واللاعبات، المشاركة في 4 بطولات للفوز بجائزة “الفائزون الكبار”، وسيقام على هامش البطولات دورات دولية تدريبية وتحكيمية من الدول المشاركة كافة.