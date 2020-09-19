اتحاد الكراتيه يعلن أسماء الناجحين بإختبارات الترقية

عمان – الغد – اعلن اتحاد الكراتيه، أسماء الناجحين في اختبارات ترقية الأحزمة السوداء، والتي جرت في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، وجرت الفحوصات بإشرف لجنتين، حيث ترأس اللجنة الأولى محمد زايد، وعضوية محمد عفانة وحازم عياد، فيما ترأس فائق الجعفري اللجنة الثانية، والمكونة من إبراهيم الدقس وسالم المرزوق، وقد اجتاز التالية الإختبارات بنجاح كل من:

– الدان الأول: علي البقور، حمزه المصالحة، محمد الرماضنة، محمد غنام، نور غنام، محمد سليمان، سدين البدري، ضحى عياش، محمد منير أبو شعر، سهام زين، محمد التكروري، حمزة عريقات، خالد عودة، رضوان عبدالقادر، صلاح الدين أبو مايلة، ريان أبو عصب، قيس العارف، علاء الصوباني، زيد التكروري، عمر الصوباني، لين البدري، حمد تيم، إبراهيم البظم، ضياء زغل، عمر النهار، جودة جودة، إبراهيم كنعان، عبد الله اللفتاوي، سلطان جمول، ريتاج الفريحات، أحمد عليان، ندى عليان، زيد أبو كف، غيث أبو العينين، أحمد الرفوع، عمر أبو شتية، معتصم الرجبي، بتول غنيم، محمد جرادات، محمود غياضة، يزن غياضة، عمر حسين، خالد صلاح، عبد العزيز حمادة، روعه النجداوي، ريماس الفريحات، رغد أبو الرب، الوليد خضر، محمد يوسف، ماهر اسماعيل، محمد عدية، حذيفة الخطبان، ثائر أبو سنينة، عبد الله أبو معيلش، أشرف معتوق، تالا ناصر، أحمد اسماعيل، عمر السلامات، بشار أبو عدية، محمد حرب، محمد الجوابرة، زيد الخزاعلة، عمر السعافين، بهاء أبو السيد، محمد أبو صبيح، عبد الرحمن عليان، حبيب حسين، نور بزاري، علي أبو معيلش، آية جودة، محمد علي داود، محمد بدران، فراس دبور، أمجد برهم، حمزة الفتري، عمر أسعد، حسين السعود، محمود شمعون، رضوان زوانة، يزيد نوفل، ميار أبو زنط، ريماس الكيالي، أشرف رماحة، كرمل حواشين، طارق بني مصطفى، عبد الله يعقوب، محمد يعقوب، مجدولين بدري، محمود الحراسيس، مصطفى العكايلة، معتز الخطاطبة، سلطان السليحات، وسام النسور، غيث بن طريف، محمد العبداللات، محمد أبو صبيح، ملك جرادات، حمزة الصرايرة، محمد الصرايرة، خالد حقي، محمود حمدان، سلطان أبو علي، ابراهيم الريالات، عبد الله الحايك، محمود درباس، صالح رائد، أيهم درباس، محمد العشي، مايا عساف، راشد موسى، اسيد عناب، عمرو الضمور، موسى الروابدة، حمزه الروابدة، بادي جراح، ركان بلتاجي، حسن النواتي، حمزه محمود، سامر المفلح، عبد الله اللوزي، معين النجار، عبد الله عبيد، مؤمن عطا الله، مصطفى النجار، محمد درباس، مالك العشي، سارة الدعيسات، محمد الوحيدي، عبد الله الخرابشة، محمد الأطرش، محمد الشريف، أحمد عفانة، ايهم عفانة، لانا الأسطة، شمس الدين عبدالعال، ليث عبادي، يحيى عوض، فراس عطية، ريتاج عبدالرزاق، عبدالرحمن درويش، النشمي أبو خرمة، محمود عاروري، عبد الله دويش، جود الشيخ أبو خرمة، جود الغرايبة، مؤمن انجادات، محمد الصوالحة، عبدالرحمن عاشور، ليث البشايرة، عمار أبو حميدة، ليث الفيومي، جواد ابراهيم.

– الدان الأول (ذوي الاحتياجات الخاصة): مجد الهنداوي ومحمد نوفل.

– الدان الثاني: تقي الدين فقها، ناصر ناصر، علي خليل، زياد صدقة، مصطفى أبو جابر، أحمد شديد، خلود حسين، سلطان خالد سعد، صخر الخزاعلة، هيثم كمال، يوسف أبو صافية، أمين فتيان، أحمد طاهر حسن، عمر القاضي، كنده اللوزي، محمد عقل، ابراهيم أبو شملة، عبد الله ابراهيم، محمد خميس، عماد السباعي، غسان اليعقوب، محمود عبيد، بشير القيسي، خميس أبو حوسة، محمد عوض وسعدي الصغير.

– الدان الثالث: نقولا كبوش، نبيل الشويكي، آيات فتيان، محمد طريش، نهى رحمة، صالح الوريكات، فراس الهندي، سرحان أبو غنيم، أسيل خطاب، أحمد الهشلمون وأسامة الحاج عيد.