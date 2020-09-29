اتحاد الكراتيه يعلن نتائح فوصات الترقية

عمان – الغد – أعلن اتحاد الكراتيه عن أسماء الناجحين بفحص الترقية للحزام الأسود 1 و 2 و 3 دان، لمراكز إقليم الجنوب والذي أقيم أمس، بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية، وبمشاركة 42 لاعبا ولاعبة.

وتكونت لجنة الفحوصات من أمجد عبدالرؤوف (رئيسا) ومحمد عليان وأحمد يوسف والمهندس اسماعيل للبطوش مشرفا عاما وممثلا للجنه الفنية.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

1 دان : أيهم القطاونة، صلاح الدين الحوامدة، أمير المصري، كنان الغبابشة، عبدالله الفريجات، ريان القرعان، بكر الحوامدة، ابراهيم البدارين، المعتصم بالله المصري، مصعب الفطيمات، أحمد الصقور، معتز المصري، الأرقم العوران، أكرم العواجين، عبدالرحمن المحاسنة، خالد الشبيلات، أسامة الصقور، أحمد الغبابشة، أحمد أبو عودة، زكريا الرفيعة، محمود الشاويش، راشد أبو هلالة، إبراهيم العسيلي، احمد عمر المحاميد، أسامة سرحان، رداد المعاني، يامن أبو عودة، يوسف الفراية، اسماء علي، سيف الدين الهريشات، سندس حجازي، ليث جرادات، عروة الحجوج، ميناس القرالة، أحمد الجارحي، وليد الخضري، نورالدين الخصاونة، زيد قنيني ومؤمن القضاة.

2 دان : اسماعيل البوسطجي

3 دان : يوسف محمد يوسف ونزار عطية.