اتحاد الكراتيه يقيم بطولة المملكة المفتوحة للرجال والسيدات

عمان – الغد – يقيم الاتحاد الأردني للكراتيه بطولة المملكة المفتوحة للرجال والسيدات وتحت 21 سنة وضمن خطة الاتحاد لعام 2019 للقتال الفردي والجماعي.

وتقتصر الفعاليات على يوم الجمعة الموافق 25 تشرين الأول (اكتوبر)، بمشاركة 139 لاعب ولاعبة و4 فرق كاتا جماعي و 7 فرق قتال جماعي مسجلين من المراكز التالية: مديرية الامن العام/مدرسة الاتحاد/خالد/صقر قريش/الفهد الأسود/شادي النجار/الجبل الأخضر/النيبوكان/الرياضات اليابانية/العالمي/الميرية العامة للدفاع المدني//الدولي//صقور البادية//اساطير الأردن//عرين الأسد//المحارب عين الباشا//النجار//قبضة الأسد.

ويكون وزن اللاعبين يوم الخميس في مقر الاتحاد صالة مركز الأمير راشد لالعاب الدفاع عن النفس يوم الخميس الموافق 24 تشرين الاول (اكتوبر) من الساعة الخامسة ولغاية الساعة السابعة مساء، وعلى جميع اللاعبين احضار الهوية الصادرة من الاتحاد والخاصة بكل لاعب.