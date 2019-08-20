اتحاد الكراتيه يُحدد موعد فحص الترقية للاحزمة السوداء

عمان – الغد – يقيم الاتحاد الأردني للكراتيه خلال شهر آب (اغسطس) الحالي، فحص الترقية للاحزمة السوداء 1و2 دان للاعادة والمستجدين وذلك عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 24 آب (اغسطس) الحالي في صالة الاتحاد بمركز الأمير راشد لالعاب الدفاع عن النفس، ضمن خطته السنوية للعام 2019.

وينتهي التسجيل للفحص عند الساعة 1:00 من ظهر يوم غد الاربعاء في مقر الاتحاد.

وستُقام بطولة المملكة التنشيطية للاشبال خلال يومي 30 و 31 آب (اغسطس) الحالي في صالة مركز الأمير راشد لالعاب الدفاع عن النفس للقتال واكاتا الفردي ذكور واناث مرفق بطيه التعليمات الفنية للبطولة.