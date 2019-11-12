اتحاد الكراتيه يُكرم أصحاب الانجاز في بطولة العالم بتشيلي

عمان – الغد – كرم الاتحاد الأردني للكراتيه مساء أمس الإثنين، نجوم المنتخب الوطني، وذلك بعد تحقيقهم إنجازا فريدا من نوعه خلال المشاركة الأخيرة في بطولة العالم للناشئين والشباب، تحت 21 عاماً والتي جرت في العاصمة سانتياغو بتشيلي.

ونجح المنتخب الوطني في حصد أكبر إنجاز في تاريخ رياضة الكراتيه الأردنية بحصولها على 7 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتين وفضية و4 ميداليات برونزية، حيث كان الأردن يمتلك ميدالية برونزية واحدة في مشاركاته الماضية ببطولات العالم تحققت من خلال اللاعب نبيل الشويكي عام 2015.

وجاءت الميداليتين الذهبيتين عن طريق اللاعبين سعيد النجار (وزن تحت 52 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 70 كغم) وفضية حققها اللاعب إبراهيم شمعون (وزن فوق 70 كغم) وبرونزية جاءت من اللاعبين، لين منصور (وزن تحت 47 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت 55 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 61 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 68 كغم).

وأشاد رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه الدكتور مُعين الفاعوري، بالإنجاز الكبير الذي تحقق، موجها شكره لكُل من ساهم بتحقيقه، مشيراً إلى أن رياضة الكراتيه الأردنية تحظى بفترة ذهبية بتواجد جيل مميز من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

بدوره، عبر المدير الفني للمنتخب الوطني للكراتيه محمد ابراهيم، عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الذي تحقق في تشيلي، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت بعد مجهودات كبيرة بُذلت من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وأهالي اللاعبين ومن جميع الأطراف الاخرى.