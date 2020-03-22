اتحاد الكرة الإسباني ينضم إلى المطالبين بتأجيل الأولمبياد

مدريد – انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى المطالبين بتأجيل دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد بيانا أفاد فيه بأن رئيسه لويس روبياليس أبلغ خوان أنطونيو سامارانتش النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بطلب تأجيل دورة طوكيو 2020.

وأوضح الاتحاد أن هذا الطلب جاء بعد اجتماع مع اتحادات لرياضات أخرى إسبانية دعا له رئيس اللجنة الأوليمبية الإسبانية أليخاندرو بلانك، حيث طلب رئيس الاتحاد الإسباني للكرة “في هذه اللحظات يجب أن تكون الصحة فوق أي مسألة أخرى وعلينا أن نقف بجوار حكومتنا”.

🚨 La RFEF pide el aplazamiento de los JJOO de Tokio 2020. ➡️ La salud debe prevalecer por encima de cualquier otra cuestión. 🔗 https://t.co/mDSBdguxAc pic.twitter.com/4NFMuDjSkV — RFEF (@rfef) March 21, 2020

وجاء في بيان الاتحاد: “الرياضة هي سبب وجودنا، ولكن الآن يجب أن تبقى في المقام الثاني. نحن نواصل العمل من أجل كرة القدم وإيجاد حلول لهذا القطاع ، ومع ذلك، فإن واجب الأسبان الآن هو البقاء متحدين وتعليق جميع الأحداث الرياضية “.

ويأتي طلب الاتحاد الإسباني للكرة بتأجيل الأولمبياد بعد آخر مماثل قدمه الاتحاد الإسباني لألعاب القوى. (إفي)