اتحاد الكرة الايطالي يعاقب ابراهيموفيتش ولوكاكو بسبب المشادة بينهما

روما – أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان صدر الجمعة، معاقبة كل من مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، بالإيقاف لمباراة بعد المشادة التي وقعت بينهما أثناء دربي ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي.

وتعرض مهاجم إنتر للطرد من مباراة الثلاثاء ولن يتمكن من خوض نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، بينما سيغيب إبراهيموفيتش عن أول مباراة في الكأس الموسم المقبل.

ووصلت المواجهة بين اللاعبين، اللذين ظلا على خلافات لسنوات، لأوجها يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سان سيرو، حيث تبادلا الإهانات قبل أن يتدخل زملاؤهما من أجل تهدئة الأمور.

وحصل كلاهما على إنذار وتم طرد إبراهيموفيتش كونه كان قد نال بطاقة صفراء بالفعل أثناء اللقاء الذي انتهى بفوز إنتر ميلان (2-1) ومن ثم إقصاء جاره اللدود. – (إفي)