اتحاد الكرة السوري يستدعي العلي للتحقيق معه في قضية رشوة

دمشق – قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، استدعاء مدافع الطليعة شعيب العلي للتحقيق معه الثلاثاء بشأن تصريحاته التي اتهم فيها أحد المقربين من نادي تشرين بمحاولة رشوته.

وفجر العلي مفاجأة كبيرة باعترافه أن أحد المقربين من نادي تشرين حاول رشوته لتعمد الخسارة امام تشرين قبل المباراة التي جمعت الطرفين السبت في حماة، ضمن المرحلة العشرين من بطولة سوريا لكرة القدم، والتي انتهت بفوز تشرين 2-0.

وأوضح المدير الإعلامي لاتحاد الكرة يامن الحاجة في تصريح لوكالة فرانس برس انه: “إلى جانب استدعاء شعيب العلي تم أيضا استدعاء مدرب الوثبة الحمصي هيثم جطل للتحقيق معه بشأن تصريح صحفي له قال فيه أن لقب بطولة الدوري لن يتحدد في أرض الملعب”.

وجاءت اعترافات العلي في لقاء مصور لموقع “سيريانا سبورت” أكد فيه أن أحد المقربين من نادي تشرين عرض عليه مبلاغ ماليا لتعمد الخسارة بحضور لاعبين من تشرين ليلة المباراة.

وقال: “فريقنا كان يقيم بنفس الفندق الذي يقيم فيه فريق تشرين والتقيت مع لاعبين اثنين من فريق تشرين في غرفتي بحضور أحد المقربين من فريق تشرين، الذي قدم لي مبلغا من المال لتعمد الخسارة ورفضت ذلك”، ملمحا إلى أن اللاعبين هما من سجلا هدفي الفوز (باسل مصطفى ومحمد حمدكو)، مؤكدا أنه جاهز ومستعد للحديث عن محاولة الرشوة في حال تدخل اتحاد الكرة.

من جهتها، أصدرت إدارة نادي تشرين بيانا رسميا حول تصريحات العلي نفت فيه محاولة الرشوة، وقالت: “مجلس إدارة نادي تشرين يؤكد أن ما صرح به لاعب الطليعة شعيب العلي لإحدى الجهات الإعلامية لا أساس له من الصحة ويهدف للإساءة لنادينا وعرقلة مسيرته الناجحة بشهادة الجميع”.

وأضاف البيان: “يؤكد مجلس الإدارة انه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق اللاعب والجهة الإعلامية المسؤولة وذلك عن طريق اتحاد كرة القدم”، ويتصدر تشرين ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الجيش.

من جهة أخرى، قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السوري في بلاغ اصدرته اليوم إيقاف خمسة حكام عن التحكيم في البطولات المحلية “إلى أجل غير مسمى”، وجاءت اسباب عقوبة الايقاف حسب البلاغ “بعد تحليل الأخطاء التحكيمية في المراحل 18 و19 و20 لبطولة الدوري” دون أن يتم ذكر هذه الأخطاء.

والحكام هم: ياسر الحسين الذي قاد مباراة جبلة والكرامة (1-0) في المرحلة 20، والحكم المساعد الأول علي أحمد أحد طاقم حكام مباراة الاتحاد والفتوة في المرحلة 20 (0-0)، وطاقم تحكيم مباراة تشرين والساحل في المرحلة 19 (1-0) المؤلف من مازن الغايب وهو شقيق رئيس اتحاد الكرة حاتم الغايب والمساعدين عامر عبدالله وحسام حسن.