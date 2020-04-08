اتحاد الكرة المصري يمدد تعليق منافسات الدوري حتى نهاية نيسان

القاهرة – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق منافسات الدوري المحلي أسبوعين اضافيين حتى نهاية نيسان/ابريل الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الاربعاء “بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية”.

وكان اتحاد الكرة قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 اذار/مارس الماضي، وتم تمديده 15 يوما اضافيا حتى 14 نيسان/أبريل الحالي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بـ49 نقطة من 17 مباراة مقابل 33 للمقاولون العرب من 18 مباراة.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاربعاء تمديد حظر الطيران والتجوال الليلي لمدة أسبوعين جديدين، لمواصلة مواجهة تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وكانت الحكومة قررت في 24 آذار/مارس الماضي فرض حظر تجوال ليلي من السابعة مساء الى السادسة صباحا (17,00 إلى 4,00 ت غ).

وتسجل مصر بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة 1450 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 94 وفاة و276 حالة تم إعلان تعافيها. – (أ ف ب)