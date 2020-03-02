اتحاد الكرة: نتدارس الخيارات كافة للاستجابة لأية توصيات حول “كورونا”

عمان-الغد- قال الاتحاد الاردني لكرة القدم يتابع بحرص واهتمام كبيرين، التداعيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، ملتزماً في الوقت ذاته بارشادات وتعليمات واجراءات وزارة الصحة، والمؤسسات الرسمية اصحاب العلاقة.

واذ يجدد الاتحاد برئاسة سمو الامير علي بن الحسين تأكيده بوضع معيار سلامة اركان اللعبة كافة والجماهير على رأس سلم أولوياته، فإن الاتحاد يتدارس الخيارات كافة، للاستجابة بشكل سريع لأية تعليمات او ارشادات تصدر عن وزارة الصحة الاردنية، أو توصيات من الاتحادين الدولي والآسيوي، وغيرها من الجهات المختصة.

واستناداً على ما سبق، فان الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على أخذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، بالتنسيق مع الجهات اصحاب العلاقة والاختصاص، ويشدد في الوقت ذاته على أهمية متابعة النشرات الطبية الارشادية، للتعامل بالشكل الامثل مع الظروف المحيطة.