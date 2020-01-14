“اتحاد الكرة والأندية” يتفقان على الملاعب ونسب الجمهور

عمان – الغد – عقد اتحاد كرة القدم مساء أمس الاثنين في مقره، اجتماعاً مع ممثلي أندية المحترفين، للحديث عن التفاصيل الأخيرة لبطولة درع الاتحاد.

وتخلل الإجتماع الذي حضره أعضاء الهيئة التنفيذية محمد المحارمة ومنصور عبيدالله، والأمين العام سيزار صوبر، ومندوب الدرك العقيد حسين الحجايا، استعراض تفاصيل بطولة الدرع وما يتخلله من تثبيت الملاعب البيتية لكل نادٍ، الى جانب تحديد نسب الحضور الجماهيري، بالإضافة الى أسعار التذاكر خلال المباريات.

ورحب عبيدالله بالحضور في بداية الإجتماع، مؤكداً أن اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، يتطلع دوماً لتشاركية القرار بين الإتحاد والأندية في مختلف الامور التي تعنى بتنظيم بطولات كرة القدم، وتطوير اللعبة محلياً.

بدوره، قدم المحارمة رئيس لجنة المسابقات والملاعب محاور الإجتماع، لافتاً الى وقوف الإتحاد دوما على مسافة واحدة من جميع الأندية.

من جانبه، استعرض صوبر في بداية حديثه جاهزية المدن الرياضية التي ستستضيف بطولة الدرع، مشيراً الى آخر المستجدات المتعلقة بملعب الأمير حسين بالسلط، ومجمع الأميرة هيا بمعان، وعدم جاهزيتهما حتى اللحظة.

كما عرض الأمين العام نسب الحضور الجماهيري استناداً للكتب الرسمية من الأندية، والتي جاءت على النحو التالي:

الأهلي (ستاد عمان) 25%

الجزيرة (ستاد عمان) 25%

الرمثا (ستاد الحسن) 75%

سحاب (ستاد الملك عبدلله الثاني) 25%

شباب الاردن (ستاد الملك عبدالله الثاني) 25%

شباب العقبة (ستاد الأمير محمد) 25%

الصريح (ستاد الحسن) 25%

الفيصلي (ستاد عمان) 75%

معان (ستاد عمان) 25%

الوحدات (ستاد عمان) 75%

السلط والحسين يحدد خلال 24 ساعة.

وتم خلال الإجتماع تحديد أسعار التذاكر خلال بطولة الدرع، بواقع 3 دنانير للدرجة الاولى ودينارين “للثانية”، مع إتاحة المجال للأندية بالإتفاق بتغيير الأسعار اذا رغبت بذلك، قبل مواجهة أي فريقين مع بعضهما، من خلال إرسال كتب رسمية موقعة من الناديين بهذا الخصوص.