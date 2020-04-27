اتحاد الكرة والأندية يناقشون 4 سيناريوهات لدوري المحترفين دون قرارات

خالد الخطاطبة

عمان – ناقش اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين اليوم الاثنين، سيناريوهات استئناف فعاليات الموسم الكروي 2020، بعد فترة توقف بسبب تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقد اتحاد الكرة والاندية اجتماعا عن بعد “أون لاين”، استمر لفترة طويلة زادت عن الساعتين، خصص لمناقشة اقتراحات استئناف الموسم، خاصة فيما يتعلق بدوري المحترفين وبطولة كاس الأردن.

ومثل الاتحاد في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد مصطفى الطباع واعضاء المجلس مروان جمعة ومحمد سمارة ومنصور عبيدالله ويوسف الصقور، والممثل القانوني في اتحاد الكرة، كما حضر ممثلو الاندية الـ12.

وتركز الاجتماع على تقديم الاتحاد 3 اقتراحات بشأن الدوري والكأس، بحيث يشير الاقتراح الاول إلى استئناف الدوري من مرحلتين وبمباريات مكثفة، بحيث تقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 3 أب “اغسطس” وحتى 28 ايلول “سبتمبر”، فيما تقام مباريات الاياب خلال الفترةمن 15 تشرين الأول “اكتوبر” وحتى 31 كانون الأول “ديسمبر” المقبلين، وفي هذه الحالة تقام بطولة الكاس لفرق دوري المحترفين فقط وبنظام ناقشه الاتحاد مع الاندية.

وفي حال تطبيق هذا الاقتراح، فان فترة الانتقالات الثانية ستكون خلال شهر تشرين الاول المقبل.

اقتراح الاتحاد الثاني، تمثل في اقامة الدوري من مرحلة واحدة فقط، تبدأ في ايلول “سبتمبر” وتنتهي في كانون الأول “ديسمبر” المقبلين، فيما جاء الاقتراح الثالث للاتحاد بالغاء الدوري “دوري 2020” وبدء دوري جديد يتم تحديد موعده بناء على قرارات وتوصيات وزارة الصحة.

وجاءت اقتراحات اتحاد الكرة الثلاثة أمام الأندية، بمثابة اقتراحات للنقاش، أملا في الوصول لحل توافقي بشأن أحدها.

فريق الفيصلي دخل على محور الاقتراحات، ورسم سيناريو رابع تمثل باقتراح يقضي باستكمال الدوري اعتبارا من شهر اب “اغسطس” المقبل، وينتهي خلال شهر ايار “مايو” من العام 2021.

أما فيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى، فقد كان الاقتراح بتقسيم الفرق إلى مجموعتين،يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بحيث يصعد لدوري المحترفين صاحبا المركزين الاول والثاني في البطولة بحيث ينطلق الدوري يوم 19 تشرين الاول المقبل.

وشهدت الجلسة نقاش في العديد من المواضيع، مثل هوية الفريق الذي سيمثل الاردن في البطولات الخارجية في حال الغاء الدوري أو استكماله وفق سيناريوهات متعددة، الامر الذي دفع اتحادالكرة لطلب التشاور مع الاتحاد الآسيوي لمعرفة رايه وتعليماته.

كما شهدت الجلسة نقاش لعقود اللاعبين، وتوصيات اتحاد الكرة للاندية بمفاوضة اللاعبينلتخفيض قيمة عقودهم، حيث رفض اتحاد الكرة اصدار قرارات بهذا الشأن، واكتفى بتوصيات، على أن تجري المفاوضات بين النادي واللاعب، وفي حال حصل خلاف فان اللاعب يمكنه الرجوع للجنة اوضاع اللاعبين.

وناقش المجتمعون مصير دعم اتحاد الكرة للاندية، خاصة فيما يتعلق بمبلغ الـ500 الف دولار التي اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تقديمها للاتحادات الاهلية، لياتي رد الاتحاد أن هذا المبلغ هو اعتاد الفيفا على تقديمه للاتحادات خلال شهر تموز “يوليو” من كل عام، ولكنه سرع بصرف المبلغ في هذا العام بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا، قبل أن يؤكد الاتحاد أن صرفه يحتاج لقرار مجلس إدارة لمعرفة وجهته والية صرفه.

الأندية أكدت خلال الاجتماع اصرارها على الحصول على دعم مادي أو مستحقاتها المالية، بسبب الضائقة التي تمر بها والتي تأزمت بسبب كورونا، وهو ما لخصه أحد الاندية الذي قال ” نحن كنا بمشكلة مالية قبل كورونا، لنصبح الان بمصيبة بعد كورونا.

الاتحاد أكد خلال الاجتماع أنه سيعطي الاندية فرصة التحضير لمدة 6 اسابيع، تسبق تحديد موعد انطلاق الدوري، وذلك لاتاحة المجال امام اللاعبين للاستعداد.

يشار إلى أن الاجتماع تطرق خلال مقترحات اقامة الدوري، ايام التوقف التي تتاح للمنتخبات للاستعداد.

khaledkhatatbeh@alghad.jo