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اتحاد الكرة يؤجل اجتماع مجلس الإدارة ولقاء أندية المحترفين للأسبوع المقبل

منذ 14 ثانية
الاتحاد الأردني لكرة القدم - (أرشيفية)

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خالد الخطاطبة

عمان – الغد – أعلن اتحاد كرة القدم، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا اليوم الخميس، حتى الأسبوع المقبل، دون كشف الأسباب.

وأكدت امين عام اتحاد الكرة سمر نصار، ان ظروفا معينة تسببت في تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الكروي، خاصة فيما يتعلق بمصير الموسم الكروي 2020.

وأشارت نصار لـ “الغد”، ان عدة مواضع كان يفترض ان يتم مناقشتها خلال اجتماع اليوم، قبل إعلان التأجيل لظروف مستجدة.

كما كان يفترض ان يتبع اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، اجتماع ثان للاتحاد مع رؤساء أندية المحترفين، قبل أن يتم تأجيله أيضا، وأكد رؤساء أندية المحترفين في ردهم على استفسارات الغد ، إنهم تلقوا اتصالات اليوم، تبلغهم بتأجيل اجتماعهم مع الاتحاد حتى الأسبوع المقبل.

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