اتحاد الكرة يؤجل انطلاق دورات تدريبية آسيوية

عمان – الغد – أرجأت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، انطلاق عدة دورات تدريبية آسيوية، كان المقرر عقدها خلال الفترة الحالية، لعدم اكتمال الحد الادنى من المشاركين.

وجرى تأجيل دورة التدريب الآسيوية للياقة البدنية، ليصبح موعد انطلاقها 25 تموز ( يوليو) حتى 31 نفسه، بدلاً من 1 شباط (فبراير).

في المقابل، اصاب موعد انطلاق دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A، تعديلاً، لتنطلق 1 نيسان (أبريل) بدلاً من 1 شباط ( فبراير).

كما تم ترحيل انطلاق فعاليات دورة التدريب للمستوى الرابع D حتى 22 نيسان (أبريل) لغاية 28 ذاته، بدلاً من 25 كانون الثاني (يناير) الحالي.