اتحاد الكرة يبارك للفيصلي فوزه بلقب دوري المحترفين

عمان- الغد- نقل مروان جمعة نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مباركة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، إلى أسرة النادي الفيصلي بمناسبة فوزه بلقب دوري أندية المحترفين للموسم 2022، وذلك خلال زيارة التهنئة التي قام بها وفد الاتحاد أمس إلى مقر النادي الفيصلي وضم إلى جانب جمعة، الأمين العام سمر نصار، ونائبها فليح الدعجة.

وأعرب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات عن شكر النادي وتقديره إلى سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه الكبير والمتواصل لكرة القدم الأردنية، مثلما شكر الاتحاد على جهوده الرائعة في تنظيم المسابقات المحلية وإخراجها بالصورة المثالية.