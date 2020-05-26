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اتحاد الكرة يبدأ باستقبال المراجعين اعتبارا من الخميس

منذ 17 دقيقة
اتحاد كرة القدم

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عمان – حدد اتحاد كرة القدم، آلية استقبال المراجعين في مقره، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وفق ضوابط صحية صارمة، تماشياً مع تعليمات الجهات الرسمية، في ظل جائحة كورونا.
وأعلن الاتحاد أنه سيبدأ باستقبال المراجعين للدائرة المالية يومي الاثنين والخميس أسبوعيا، ودائرة شؤون الاندية يوم الثلاثاء، من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.
ويتوجب على المراجعين وفق بيان صحفي صادر عن الاتحاد، أخذ موعد مسبق قبل زيارة الاتحاد، لضمان عدم الاكتظاظ، تماشياً مع اجراءات التباعد الاجتماعي.
وتتواصل في هذه الأيام اعمال دوائر الاتحاد وبالشكل المعتاد “عن بُعد”، مع استمرار نشر المحاضرات والفيديوهات الخاصة بالمدربين واللاعبين عبر الموقع الالكتروني.
–(بترا)

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