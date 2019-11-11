اتحاد الكرة يبدأ بتطبيق انظمة الترخيص على اندية الدرجات

عمان – الغد – أعلن اتحاد كرة القدم، عن فتح باب الترخيص وتسجيل فرق كرة القدم، لأندية الدرجة الاولى والثانية والثالثة، الى جانب الاندية المجمدة والأندية الجديدة، والراغبة بممارسة نشاط كرة القدم للموسم المقبل 2020.

ويبدأ الترخيص والتسجيل ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولغاية 12 من الشهر المقبل، حيث يتوجب على الاندية والجهات الراغبة في المشاركة في بطولات ومسابقات الاتحاد للفئات العمرية ومختلف الدرجات -أولى وثانية وثالثة-، مراجعة مقر الاتحاد للحصول على طلبات الانتساب ونماذج ومتطلبات الترخيص والمشاركة لغايات استكمال الترخيص قبل الموعد النهائي في 12 من شهر كانون الأول ( ديسمبر)، علماً بأنه لن يتم النظر بأي طلب ترخيص بعد هذا التاريخ.

ويعد الترخيص شرطاً اساسياً لمشاركة جميع فرق كرة القدم بما فيهم الشركات والاكاديميات، بالموسم الجديد 2020، وعليه فان عدم الحصول على الرخصة لاي سبب كان سيحرم النادي أو أي جهة مسؤولة كليا وحصريا عن فريق كرة القدم سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أية جهة أخرى (أي كيان قانوني) أو أي هيئة معنوية رسمية أو غير رسمية من المشاركة ببطولات ومسابقات الاتحاد الأردني لكرة القدم.

من جهة أخرى يقيم اتحاد الكرة عند الساعة 11 صباح السبت المقبل في مقره، ورشة عمل خاصة بترخيص الأندية للدرجات الأولى والثانية، للموسم الكروي المقبل 2020،